Iránsky tanker môže byť zadržiavaný ďalších 30 dní, rozhodol gibraltársky súd

Gibraltársky Najvyšší súd v piatok rozhodol, že iránsky tanker zastavený pre podozrenie z porušenia sankcií prevozom ropy do Sýrie môže byť zadržiavaný ďalších 30 dní. Oznámil to generálny prokurátor tohto britského zámorského územia, informovala agentúra AFP.

Britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt pred niekoľkými dňami naznačil možnosť prepustenia iránskeho tankera. Podľa Hunta by však Teherán musel poskytnúť záruky, že sa tanker nebude plaviť do Sýrie.

Šéf britskej diplomacie sa takto vyjadril po telefonickom rozhovore so svojím iránskym rezortným partnerom Mohammadom Džavádom Zarífom, ktorý označil za „konštruktívny“.

Británia je ochotná „napomôcť prepusteniu (tankera), ak dostane garancie, že sa nebude plaviť do Sýrie a keď bude ukončené súdne konanie v Gibraltári,“ napísal Hunt na Twitteri.

Zároveň uviedol, že ho iránsky minister Zaríf ubezpečil o tom, že Teherán má záujem na vyriešení celej záležitosti a nie na ďalšom vyostrovaní sporu.

Supertanker Grace 1 zadržali vo vodách britského zámorského územia Gibraltár 4. júla. Stalo sa tak na základe podozrenia, že prevážalo ropu do Sýrie, čo je v rozpore so sankciami Európskej únie. Irán označil zadržanie za „nezákonné“ a uviedol, že tanker nesmeroval do Sýrie.