Trump robí Ameriku horšou

Nikto ho neposiela preč. Predseda Európskej rady Donald Tusk sa cíti v Montreale ako doma. "Je to tiež preto, že nikoho nepočujem kričať pošlite ho späť,“ napísal poľský politik na sociálnej sieti Twitter počas návštevy Kanady. Tuskove slová boli jasnou odpoveďou na to, čo sa deje v USA.

"Pošlite ju späť, pošlite ju späť,“ rasisticky skandoval dav na stredajšom stretnutí s prezidentom Donaldom Trumpom v Severnej Karolíne. Ľudia takto reagovali na slová šéfa Bieleho domu o kongresmanke Ilhan Omarovej. Tá sa narodila v Somálsku, od roku 2000 má americké občianstvo.

Trump tvrdil, že Omarová v minulosti chválila teroristickú skupinu Al-Kajdá. Je to klamstvo. Vládca Bieleho domu tiež obvinil Omarovú z antisemitizmu. Kongresmanka pravidelne kritizuje vládu Izraela. V minulosti sa však ospravedlnila za niektoré svoje výroky, ktoré by sa sa dali vysvetľovať ako antisemitské.

Kam by mali odísť?

Vo štvrtok Trump vyhlásil, že nepodporuje názor, že Omarovú je potrebné poslať tam, odkiaľ prišla. Počas stretnutia s voličmi v Severnej Karolíne však neurobil nič, aby skandovanie zastavil. Okrem toho sa pohrával s konšpiračnou teóriou, že Omarová vraj bola vydatá za svojho brata. Trump tvrdí, že nevie, ako to bolo, ale sú ľudia, ktorí sa na to pozrú.

Nacionalistický republikánsky miliardár začal rasistickú roztržku už pred niekoľkými dňami viacerými tweetmi. Hoci ich nemenoval, poukázal na štyri demokratické kongresmanky a vyhlásil, že sú proti Izraelu a podporujú Al-Kajdá. Okrem Omarovej je to Alexandria Ocasio-Cortezová, Rashida Tlaibová a Ayanna Pressleyová. Političky rôzneho etnického pôvodu patria k ľavicovému krídlu Demokratickej strany. S výnimkou Omarovej sa všetky narodili v Spojených štátoch. Trumpovi to však nebránilo, aby naznačoval, aby kamsi odišli.

"Nikdy nebudeme socialistickou alebo komunistickou krajinou. Ak tu nie ste šťastní, môžete odísť! Je to o láske k Amerike. Niektorí ľudia nenávidia našu krajinu,“ tweetoval Trump. Vládca Bieleho dom tvrdí, že v tele nemá ani jednu rasistickú bunku. Pravidelne sa však celebritný populista snaží upevňovať pozície medzi konzervatívnymi krajne pravicovými voličmi. Profesor politológie Kenneth Warren z Saintlouiskej univerzity nevylučuje, že pokrik pošlite ju späť sa stane akýmsi sloganom Trumpovej kampane za znovuzvolenie v roku 2020.

"Prezidentova stratégia je evidentná. Pokúša sa posilniť a rozšíriť svoje voličské jadro. Prieskumy ukazujú, že od jeho rasistických tweetov proti štyrom členkám Kongresu, ktoré nie sú belošky, zvýšil o päť percent popularitu medzi republikánmi. Ale klesla mu podpora medzi nezávislými voličmi a demokratmi,“ reagoval pre Pravdu Warren, ktorý si myslí, že Trumpa v roku 2020 Američania už nezvolia.

Hra na rovnováhu

Včera sa ku xenofóbnym výrokom Trumpa vyjadrila aj nemecká kancelárka Angela Merkelová. "Áno. Áno,“ odpovedala politička na tlačovej konferencii na otázku, či podporuje štyri kongresmanky, na ktoré Trump zaútočil. Merkelová pripomenula vládcovi Bieleho domu jeho vlastné heslo, ako urobí Ameriku opäť veľkou.

"Sila Spojených štátov spočíva v tom, že ľudia rôzneho pôvodu robia krajinu veľkou,“ vyhlásila kancelárka.

"Očividne rasistické poznámky prezidenta Trumpa, a neboli jeho prvé, predstavujú dilemu pre väčšinu lídrov spojeneckých krajín. Jeho terajšie tweety nie sú v súlade so všeobecne akceptovateľnou interpretáciou filozofie liberálnej demokracie, ktorá je základom západnej aliancie,“ reagoval pre Pravdu Stanley Sloan, expert na transatlantické vzťahy. "Na druhej strane, zahraniční partneri budú musieť vydržať s Trumpom ešte aspoň 17 mesiacov. V decembri sa napríklad koná summit NATO. Nie je pravdepodobné, že by sa Trump zmenil. Zdá sa, že to, čo robí, je kľúčová časť jeho volebnej stratégie. Spojeneckí lídri, ktorí Trumpa za jeho slová kritizujú, sa môžu tešiť na protiútok,“ myslí si odborník organizácie Atlantická rada.

Podobne to vidí aj profesor Thomas Scotto z Strathclydskej univerzity v Glasgowe, ktorý sa zaoberá americkou zahraničnou politikou. "Spojenci Ameriky musia hrať hru na rovnováhu. Na jednej strane ich voliči žiadajú, aby odsúdili Trumpov očividný rasizmus. Na strane druhej však partneri Ameriky čakajú, kedy prezident skončí a pred voľbami v roku 2020 na seba nechcú upriamiť jeho pozornosť a hnev,“ myslí si Scotto. <PE>