Sluha bude pánom Ukrajiny

Je to ako druhý diel seriálu, až po skončení ktorého sa uvidí, či hlavný hrdina má šancu splniť očakávania svojich fanúšikov. Nový prezident Ukrajiny so svojou stranou má nakročené k víťazstvu už v druhých voľbách v priebehu troch mesiacov.

Bývalý herec Volodymyr Zelenskyj (41), ktorého preslávila rola v komediálnom televíznom seriáli Sluha národa, verí, že jeho rovnomenná nová politická strana si v nedeľu zabezpečí kontrolu nad parlamentom. Potrebuje ju na to, aby mohol začať plniť svoje volebné sľuby.

V doterajšom parlamente a vláde si uchovávali silné postavenie ľudia naviazaní na Zelenského predchodcu Petra Porošenka, porazeného finalistu aprílových prezidentských volieb. Aby mu viac nemohli hádzať polená pod nohy, presadil si nový prezident vypísanie predčasných parlamentných volieb o štvrť roka skôr, ako sa mali konať v riadnom termíne. Opakovane tak bude môcť splaviť vlnu očakávaní, ktorá ho vyniesla na post hlavy štátu a dodnes nestihla spľasnúť.

Politicky neskúsený Zelenskyj naďalej ťaží z obrazu postavy, ktorú stvárnil v populárnom seriáli Sluha národa. Hral tam úzkostlivo čestného učiteľa dejepisu, ktorý sa stal prezidentom, keď video s jeho rozhorčeným postojom ku korupcii zaznamenalo na internete mnohomiliónovú sledovanosť.

Podľa Iryny Bekeškinovej, raditeľky kyjevskej nadácie Demokratická iniciatíva, Zelenskyj pre voličov zosobňuje sen, pričom stále nie je jasné, aká bude realita. „Je to sen, že táto strana príde a bude úplne odlišná od bývalej politickej elity. A že Sluha národa bude skutočne slúžiť ako služobník ľudí,“ vysvetlila prekvapujúcu popularitu prezidenta a jeho strany.

O víťazstve málokto pochybuje

O tom, že Sluha národa sa stane pánom Ukrajiny, deň pred parlamentnými voľbami málokto pochybuje. Predpovedajú to všetky prieskumy verejnej mienky. V niektorých z nich dokonca preferencie Zelenského strany prekročili päťdesiat percent, čo by naznačovalo, že má šancu dosiahnuť aj na samostatné vládnutie.

Prieskum Razumkovovho centra, ktorého výsledky zverejnili ukrajinské médiá tesne pred sobotňajším volebným moratóriom, nameral Sluhovi národa vyše 44-percentnú podporu. S veľkým odstupom za ním nasleduje proruská Opozičná platforma – Za život s 13,3 percenta a strana Vlasť expremiérky Julie Tymošenkovej s 8,5 percenta. Päťpercentný prah pre vstup do parlamentu majú ešte šancu prekonať strana Európska solidarita bývalého prezidenta Porošenka (7,5 percenta) a hnutie Hlas rockového muzikanta Sviatoslava Vakarčuka (6,8 percenta).

Pravda, volebné prieskumy nemusia poskytnúť presnú predstavu o rozložení síl v budúcom parlamente. Ukrajinci totiž volia zmiešaným spôsobom, kde sa medzi stranícke kandidátky rozdelí pomerným systémom len niečo vyše polovice parlamentných mandátov. O zvyšku kresiel rozhodne väčšinové hlasovanie v jednomandátových obvodoch, kde sa výsledky len veľmi ťažko predpovedajú. Ak by aj Sluha národa napokon nezískal mandát na zostavenie jednofarebnej vlády, problém s hľadaním koaličného partnera by nemal mať. Podľa agentúry Unian, odvolávajúcej sa na zdroje zo Zelenského volebného štábu, do úvahy prichádzajú hnutie Hlas a prípadne aj Tymošenkovej Vlasť. Vopred vylúčené je však spojenectvo s Porošenkovou stranou.

Serhij Šefir, jeden z hlavných Zelenského poradcov a jeho bývalý spolupracovník z čias hereckého pôsobenia, považuje za najhorúcejšieho kandidáta na koaličnú spoluprácu hnutie Hlas. „Vždy sme o to mali záujem, bolo to zrejmé aj z vyhlásení (prezidenta) v čase volebnej kampane,“ komentoval Šefir možnosť spojenectva s proeurópsky orientovaným Vakarčukom. V prípadnej budúcej koalícii by sa pritom vládne posty nemali rozdeľovať podľa straníckej príslušnosti, ale podľa odbornosti, dodal Zelenského poradca.