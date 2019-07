V prvých povolebných odhadoch vedie Zelenského strana so 44 percentami

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vpravo a jeho manželka Olena hádžu volebné lístky do volebnej urny vo volebnej miestnosti v ukrajinskom Kyjeve. Autor: TASR, Evgeniy Maloletka

Proruská Opozičná platforma – Za život sa podľa týchto údajov, vychádzajúcich z troch prieskumov, umiestnila na druhom mieste so ziskom 11,5 percenta hlasov. Odhady boli zverejnené krátko po zatvorení volebných miestností o 20.00 h miestneho času (19.00 h SELČ).

Do jednokomorovej snemovne sa majú ešte dostať Európska solidarita exprezidenta Petra Porošenka (8,8 percenta), Vlasť expremiérky Julie Tymošenkovej (8,5) a Hlas rockera Svjatoslava Vakarčuka (6,5). Žiadna iná strana podľa prieskumov potrebnú päťpercentnú hranicu neprekonala. Presnejšie výsledky volieb by mali byť oznámené okolo 23:00 SELČ.

Najvyššiu volebnú účasť, cez 41 percent, hlási Poltavská a Černihivská oblasť, ktoré obe ležia východne od Kyjeva. Nadpriemerná účasť je aj v Luhanskej oblasti, kde sa však rovnako ako v susednej Doneckej oblasti hlasuje len v regiónoch kontrolovaných Kyjevom. Takzvané ľudové republiky voľby ignorujú. Nižšia volebná účasť je na západe Ukrajiny, najmä v Černovickej, Ivanofrankivskej a Zakarpatskej oblasti.

O priazeň približne 30 miliónov voličov sa uchádza 22 politických strán. Zelenského strana Sluha národa môže podľa prieskumov rátať s jasným víťazstvom, na väčšinu v Najvyššej rade však bude pravdepodobne potrebovať koaličného partnera.

Po odovzdaní svojho hlasu prezident novinárom povedal, že po voľbách chce ísť do koalície len s predstaviteľmi nových politických síl. „Chcem vidieť nové tváre. Nevidíme koalíciu s nikým zo starej vlády,“ vyhlásil. S ktorou konkrétne politickou formáciou by chcel spolupracovať, neoznámil, aby neporušil volebný zákon. Dodal, že vybrané už má.

Zelenskyj si želá za premiéra ekonóma

Pokiaľ ide o budúceho premiéra, povedal, že nemusí ísť nevyhnutne o človeka spojeného s politikou. „Asi sa to niektorým nemusí páčiť, ale myslím si, že takýto človek by mal byť ekonóm. Chcel by som, aby to bola nezávislá osoba,“ poznamenal Zelenskyj.

Okrem toho tiež zdôraznil, že medzi prvými návrhmi zákonov bude novému parlamentu predložený zákon o zbavení poslaneckej imunity. „Musíme konečne zrušiť nedotknuteľnosť,“ povedal.

Analytici podľa DPA očakávajú, že do ukrajinského parlamentu sa podobne ako pred piatimi rokmi dostane možno až 70 percent nových, neskúsených a mladých poslancov.

Na základe straníckych kandidátok bude zvolených len 225 poslancov, zatiaľ čo o zvyšných 225 sa má rozhodnúť v jednomandátových volebných okruhoch. Voliť sa ich ale bude len 199, pretože v dvoch povstaleckých oblastiach, Doneckej a Luhanskej, ktoré sú mimo kontroly ukrajinských úradov, sa nehlasuje.

Na priebeh volieb dohliada okolo 1 700 medziná­rodných pozorovateľov. O bezpečnosť sa stará vyše 130 000 policajtov.