V strednom Portugalsku bojuje s lesným požiarom cez 1 800 hasičov

Hasiči bojujú s požiarom lesného porastu v horskej oblasti neďaleko mesta Castelo Branco, ktoré leží asi 200 kilometrov severovýchodne od Lisabonu. Prácu im sťažuje silný vietor, zatiaľ sa im podarilo dostať pod kontrolu asi len 60 percent plameňov. Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa na stránkach svojho úradu poďakoval všetkým, ktorí do boja s ohňom vyrazili. Na mieste operuje 19 lietadiel spolu so stovkami hasičských vozov a rovnako aj 20 vojakov so štyrmi buldozérmi. Medzi zranenými je 12 civilistov a osem hasičov. Väčšina zo zranených sa nadýchala dymu.

Portugalská televízia RTP na svojich stránkach dnes ráno uviedla, že príčina požiarov nie je jasná. Miestne úrady ale podľa nej majú podozrenie z podpaľačstva. Tri z požiarov totiž vypukli v sobotu takmer v rovnakom čase medzi 14:30 a 15:30 miestneho času (15:30 až 16:30 SELČ). Polícia už v tejto súvislosti začala vyšetrovanie. Neskôr uviedla, že zadržala 55-ročného muža podozrivého zo zapálenia lesa v Castelo Branco.

Už vo štvrtok varovali miestne úrady pred zvýšeným nebezpečenstvom požiarov kvôli suchu a vysokým teplotám, očakávaných cez víkend.

Zhruba v rovnakom regióne vypukli tragické lesné požiare aj v júni 2017, kedy si počas niekoľkých dní vyžiadali stovku obetí. V októbri toho istého roku zomrela pri požiaroch v centrálnej a severnej časti krajiny päťdesiatka osôb.

„Oheň nie je pod kontrolou a ľudia sú v ohrození,“ uviedol Vasco Estrela, starosta zasiahnutej obce Macao. „Nikdy sme si nemysleli, že si tým budeme musieť znova prejsť,“ dodal. Na záberoch portugalskej televízie TVI bolo vidieť obyvateľov dediny Macao, ako sa snažia akýmkoľvek spôsobom zachrániť svoje domy a zvieratá, zatiaľ čo v ich bezprostrednom okolí sa vznáša hustý dym.