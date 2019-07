Experti na zvolenie Johnsona: Zväčšuje to riziko odchodu Británie z únie bez dohody

Pred novým predsedom toryovcov, ako v Británii hovoria konzervatívcom, stojí v prvom rade úloha, ako vyriešiť brexit. Krajina, ktorej riadenie Johnson preberá od premiérky Theresy Mayovej, má odísť z Európskej únie 31. októbra. Šéf konzervatívcov má tak k dispozícii 99 dní.

VIDEO:Po neúspechu končiacej premiérky Theresy Mayovej sa realizácie odchodu Veľkej Británie z EÚ má zhostiť jeden z najznámejších zástancov brexitu Boris Johnson. V dnešnom prejave sľúbil, že brexit sa už nebude odkladať a že Británia EÚ opustí za 100 dní – 31. októbra. (Prevzaté z ČTK)

Na čo ich využije? Podľa viacerých expertov zvolenie Johnsona znamená, že sa zvýšila pravdepodobnosť tvrdého brexitu. Znamenalo by to ekonomické škody aj pre Slovensko.

"Verím, že to zväčšuje riziko odchodu Británie z únie bez dohody. Johnson všetko stavil na to, že sľúbil členom Konzervatívnej strany, že krajina ukončí členstvo v únii 31. októbra. A to bez ohľadu na to, či to bude bez dohody, alebo s dohodou,“ reagoval pre Pravdu politológ Robin Pettitt z Kingstonskej univerzity v Londýne. "Som si istý, že ľudia okolo Johnsona budú tvrdo tlačiť na to, aby sa to stalo. On a jeho stúpenci sú takí ochotní nerešpektovať fakty, že ignorujú všetky varovania týkajúce sa následkov tvrdého brexitu,“ pripomenul Pettitt.

V tejto chvíli stále existuje dohoda o vystúpení Británie z EÚ, ktorú ešte vlani v decembri schválili vrcholní predstavitelia členských krajín únie. Mayová však zmluvu tri razy nedokázala presadiť v britskom parlamente. Spojené kráľovstvo je preto stále členom EÚ, hoci z nej malo pôvodne odísť 31. marca. Štáty EÚ však Británii už dva razy umožnili posunúť dátum brexitu.

Hlavným problémom zmluvy je poistka, ktorá má aj po brexite zabezpečiť otvorené hranice medzi Írskom a Spojeným kráľovstvom. Tento mechanizmus by začal platiť, keby EÚ a Británia neuzavreli dohodu o voľnom obchode.

Johnsonove sľuby

"Možnosť tvrdého brexitu sa určite zvyšuje tým, že Johnson sa stane premiérom,“ myslí si profesor David Phinnemore, expert na EÚ a Severné Írsko z Kráľovskej univerzity v Belfaste. Aj on pripomína, že nový predseda konzervatívcov sľúbil svojim stúpencom, že Británia odíde z únie 31. októbra, a nie je podstatné, či to bude s dohodou.

"Na druhej strane sa ešte len ukáže, či Johnson bude skutočne ochotný splniť takýto sľub. Proti scenáru brexitu bez dohody sa stavia značná časť britskej verejnosti. Tá preferuje riadený odchod a to by chcel aj Johnson a tiež EÚ. Únia je pripravená upraviť politickú deklaráciu o budúcich vzťahoch s Britániou, aby umožnila poslancom schváliť dohodu o odchode. Samotnú zmluvu však už únia otvárať nechce. Výnimkou je len to, že v colnej únii by nebolo celé Spojené kráľovstvo, ako to žiadal samotný Londýn, ale iba Severné Írsko. Táto možnosť sa Johnsonovi môže pozdávať, ale s vervou a hlasito budú proti nej severoírski unionisti, bez ktorých nemá vláda v parlamente väčšinu. K nim sa pridajú asi aj iní poslanci,“ vysvetlil Phinnemore.

Podľa experta sa však čoraz zložitejšie predstaviť si, že by únia v niečom Londýnu príliš ustúpila. Napríklad, že by súhlasila s časovo obmedzenou írskou poistkou alebo s tým, že Británia ju môže prestať z vlastnej vôle rešpektovať. "Stalo by sa to len v prípade, že by proti nebola vláda v Dubline,“ povedal Phinnemore.

Hrozby a realita

Expert na medzinárodné vzťahy z britsko-nemeckého Dahrendorfovho fóra Benjamin Martill tiež predpokladá, že s Johnsonom ako premiérom sa pravdepodobne priblížila možnosť tvrdého brexitu.

"Líder konzervatívcov sa rád vyhráža európskej dvadsaťsedmičke týmto scenárom, aby dosiahol zmeny v írskej poistke. EÚ Johnsona nenávidí a nebude mu chcieť vyjsť v ústrety žiadnymi ústupkami,“ uviedol pre Pravdu Martill. Skutočnou otázkou je, či bude britský premiér schopný presvedčiť úniu, že je ochotný odísť bez dohody. Je však niekoľko vecí, ktoré je potrebné brať do úvahy. Samotný Johnson je proti brexitu bez dohody. Jednoducho však chce blafovať, aby využil svoje postavenie na dosiahnutie ústupkov. Johnsona vníma pravicovejšie krídlo konzervatívcov lepšie ako Mayovú. Mohlo by sa mu preto podariť v parlamente presadiť niečo, čo sa bude podobať súčasnej zmluve o vystúpení. Johnson však v nič neverí. Nie je ani za EÚ, ani proti nej. Jednoducho urobí to, čo bude pokladať za najlepšie pre seba. Všetci si môžeme vysvetľovať po svojom, čo to znamená v súvislosti s jeho prístupom k tvrdému brexitu,“ tvrdí Martill.