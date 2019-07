Austrália prijíma zákony, ktoré zabránia extrémistom vrátiť sa do vlasti

Austrálsky parlament sa v stredu pripravuje na prijatie zákonov, ktoré majú občanom tejto krajiny, čo sa pridali k extrémistickým hnutiam na Blízkom východe, znemožniť na obdobie až do dvoch rokov návrat do vlasti. Na druhej strane sa podporovatelia džihádistickej skupiny Islamský štát (IS) dožadujú repatriácie z preplnených utečeneckých táborov v Sýrii, píše agentúra AP.