Peking sa vyhráža, že môže nasadiť armádu proti demonštrantom v Hongkongu

Čínska centrálna vláda dnes upozornila, že by mohla vyslať armádu na potlačenie demonštrácií v poloautonómnom Hongkongu. Informoval o tom denník The Daily Telegraph, podľa ktorého ide o prvé také vyhlásenie Pekingu od začiatku protestov obyvateľov Hongkongu proti zákonu, ktorý by umožňoval vydávanie ľudí obvinených z trestných činov do pevninskej Číny.

Čínski vojaci by mohli byť v Hongkongu nasadení na žiadosť tamojšej vlády, v ktorej prevládajú prívrženci Pekingu.

Čínske ministerstvo obrany uviedlo, že vývoj v bývalej britskej kolónii, ktorá v roku 1997 prešla pod čínsku správu, podrobne sleduje. Ministerstvo tiež poukázalo na to, že hongkonská vláda má právo privolať na pomoc čínsku armádu, aby udržala v meste poriadok.

Čínske ministerstvo obrany prišlo s týmito komentármi na dnešnej tlačovej konferencii, ktorá sa konala v Pekingu pri príležitosti zverejnenia Bielej knihy o národnej obrane.

Účastníci masových demonštrácií už niekoľko týždňov v Hongkongu požadujú úplné stiahnutie kontroverzného návrhu zákona, ktorý by umožňoval vydávanie ľudí podozrivých z trestného činu do pevninskej Číny. Kritici extradičního zákona sa obávajú, že by norma narušila právna nezávislosť poloautonómneho Hongkongu a že podozriví vydaní do Číny by tam mohli čeliť nespravodlivým, politicky motivovaným procesom. Demonštranti tiež požadujú vyšetrenie policajných zásahov proti účastníkom protestných akcií a odstúpenie pročínskej správkyne Hongkongu Carrie Lamovej.

Demonštrácie už niekoľkokrát prerástli do násilia. V nedeľu večer desiatky maskovaných mužov vyzbrojených kovovými a drevenými palicami vtrhli na vlakovú stanicu v hongkonskej štvrti Yuen Long a zaútočili na okoloidúcich a protivládne demonštrantov, ktorí sa vracali z protestnej akcie. Hospitalizovaných bolo 45 zranených, jeden v kritickom stave. Existuje podozrenie, že útočníci pochádzali z radov zločineckých gangov, takzvaných triád.

Čínska ľudová armáda má v Hongkongu od roku 1997 posádku, čínski vojaci sa však správajú zdržanlivo a len zriedka ich vidieť na verejnosti. Vláda v Pekingu doteraz uisťovala, že hongkonské úrady si dokážu so situáciou poradiť sami, a vysoko kontroverznú možnosť nasadenia vojakov nespomínala.