Mal zomrieť v koncentráku, ale utiekol a pomáhal poraziť nacistov

Bol medzi prvými, ktorého nacisti poslali do pekla na zemi, kde ho čakala takmer istá smrť, ale podarilo sa mu prežiť. Nemci mu vytetovali na zápästie číslo 118, z čoho vyplýva, že sa ocitol v prvom transporte väzňov do nacistického koncentráku v Auschwitzi. Volal sa Kazimierz Albin. „S veľkým zármutkom sme prijali správu, že zomrel posledný zo žijúcich z prvého transportu Poliakov do Auschwitzu,“ informovalo múzeum v Osvienčime. Albin mal 96 rokov.