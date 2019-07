Britská tlač o rekonštrukcii vlády: Masaker, megabitúnok, noc 'plavých nožov'

Za krvavý kúpeľ, vládny masaker či historickú čistku označujú štvrtkové vydania britských novín rekonštrukciu kabinetu, ku ktorej v stredu po svojom vymenovaní do funkcie premiéra pristúpil Boris Johnson.

Moc v Británii podľa novín teraz prevzali zástancovia tvrdého brexitu, ktorých úlohou bude pripraviť Spojené kráľovstvo počas nadchádzajúcich menej ako sto dní na odchod z Európskej únie – napríklad aj bez dohody.

„Potom, čo sľúbil, že Britániu zjednotí, nový premiér Boris Johnson vyhodil či donútil odísť väčšinu kabinetu,“ opísal situáciu denník i, ktorý je stručným výťahom z hlavných článkov servera Independent. Všetky kľúčové posty vo vláde podľa neho získali zástancovia brexitu, zatiaľ čo Johnsonovi „mocní kritici“ sú teraz len radovými poslancami bez vládnych funkcií.

Podľa denníka The Guardian sa Johnson „pomstil“ a vo vláde, ktorú pred viac ako rokom pre nesúhlas s jej brexitovou politikou opustil, urobil „brutálnu čistku“. Do ministerských funkcií podľa ľavicového denníka vymenoval nový premiér „veteránov“ tábora podporujúceho odchod Británie z Európskej únie a „pravicových zástancov voľného trhu“, a dal tak najavo „svoje bezohľadné odhodlanie zaistiť brexit“.

Tiež denník Financial Times sa na titulnej stránke venuje rekonštrukcii vlády. Johnson podľa neho tím bývalej premiérky Theresa Mayovia „rozbil na kusy“, aby vytvoril „tvrdý tím zástancov brexitu“.

Za „vládne krviprelievanie“ a „najbrutálnejšiu vládnu čistku v moderných politických dejinách“ označil udalosti stredajšieho večera tiež denník The Times. „Rekordných sedemnásť členov vlády odišlo v priebehu piatich horúčkovitých hodín,“ napísal. Podľa The Times Johnson britský parlament aj Európsku úniu šokoval predovšetkým tým, že zveril prípravy na brexit bez dohody do rúk Michaela Govea a že za svojho kľúčového poradcu menoval Dominica Cummingsa, strojcu a šéfa úspešnej kampane za odchod Británie z Európskej únie.

Bulvárny denník Daily Mail stredajšiu rekonštrukciu britského kabinetu opísal ako „vládny masaker“ a „Borisov bitúnok“, Daily Express píše o „historickej čistke“ a začiatku „novej éry“. Podľa denníka Metro v prvých hodinách vo funkcii „brutálny“ Johnson zaútočil na kabinet expremiérky Mayovej so sekerou v ruke.

Bulvárny denník The Sun označil v titulku stredajší večer za „noc plavých nožov“. Odkázal tým na takzvanú noc dlhých nožov, čistku, ktorú nechal v roku 1934 v Nemecku vykonať Adolf Hitler a ktorej za obeť padli predovšetkým členovia jednotiek SA a niektorí významní konzervatívci. Okrem plavovlasého premiéra má The Sun na titulnej strane tiež fotografiu jeho partnerky Carrie Symondsovej. Denníkst rekonštrukciu vlády označuje za „najkrvavejšiu“ v histórii a opisuje ju ako „mega bitúnok“.