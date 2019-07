Premiér Johnson si privlastnil brexit. Vie, čo s ním?

"Všetci sme oddaní myšlienke, že z Európskej únie odídeme 31. októbra alebo hoci aj skôr. Žiadne či a ale,“ citovala televízia BBC z Johnsonovho vyhlásenia na zasadnutí vlády.

Konzervatívny predseda vlády do úradu na Downing Street 10 nastúpil v stredu. V utorok Johnson porazil v súboji o kreslo šéfa strany bývalého ministra zahraničných vecí Jeremyho Hunta. Premiér sa vo vláde obklopil najmä ľuďmi, ktorí ho podporili v kampani a ktorí boli za vystúpenie Británie z únie. Viac ako tri roky po referende, ktoré o tom rozhodovalo, sa dá povedať, že prívrženci brexitu riadia krajinu.

Kto je kto

Hoci je to možno trocha otázne. V roku 2016 sa Johnson rozhodoval, či v referende podporí zotrvanie Británie v EÚ, alebo nie. Napísal si vtedy dva prejavy. Nakoniec sa rozhodol pre brexit. Niektorí pozorovatelia tvrdia, že aj jeho vtedajšia popularita spôsobila, že väčšina voličov v Spojenom kráľovstve povedala v júni 2016 EÚ nie.

De facto zástupca Johnsona vo vláde a minister zahraničných vecí Dominic Raab je čistokrvný euroskeptik. Podporoval brexit a v predchádzajúcej vláde Theresy Mayovej mal na starosti rokovania o vystúpení z únie. Keď sa Londýn a únia dohodli, odstúpil a zmluvu nepodporil.

Medzi jasných prívržencov brexitu patrí aj nová ministerka vnútra Priti Patelová, ktorá v minulosti naznačila, že je za opätovné zavedenia trestu smrti, hoci tvrdí, že už si to nemyslí. Z Mayovej vlády, kde mala na starosti medzinárodný rozvoj, ju vyhodili za neohlásené diplomatické stretnutie s predstaviteľmi Izraela.

Vo vláde sedí aj Jacob Rees-Mogg a dozerá na vzťahy kabinetu s parlamentom. Je to vášnivý fanúšik brexitu. To však nebránilo investičnej firme, ktorú pomáhal založiť, aby sa vlani pre istotu presunula do Írska.

Johnsonov kabinet má 31 členov, Mayovej ich mal 29. Podľa BBC 17 z nich už v novej vláde nezasadne, čo si v britských médiách vyslúžilo prirovnanie k tzv. Noci dlhých nožov (názov pochádza z roku 1934, keď dal Adolf Hitler popraviť desiatky až stovky ľudí, aby si upevnil moc, pozn. red).

Politológ Martin Farr z univerzity v Newcastli si myslí, že obsadenie Johnsonovho kabinetu a jeho vyhlásenia sú odvážnejšie, ako sa čakalo. "Premiér menovaním ľudí jednoznačne podporujúcich brexit naznačuje, že Británia 31. októbra z únie odíde. Johnson dúfa, že tým prinúti EÚ, aby zmenila postoj k írskej poistke,“ reagoval pre Pravdu Farr.

Zmluva o vystúpení Británie z únie, ktorú vlani v decembri odsúhlasila Európska rada, obsahuje opatrenie, ktoré má zabrániť vytvoreniu tvrdej hranice medzi Írskom a Spojeným kráľovstvom. Do platnosti by poistka vstúpila, keby po prechodnom období vyplývajúcom z existujúcej zmluvy Británia a EÚ neuzavreli dohodu o voľnom obchode. Znamenalo by to však, že Spojené kráľovstvo by zostalo v colnej únii s EÚ. Preto pre vyrokovanú dohodu Mayová tri razy nenašla väčšinu v parlamente.

Johnson odmieta írsku poistku a včera uviedol, že síce preferuje odchod z EÚ s dohodou, ale prípravy na tvrdý brexit budú pokračovať turbo rýchlosťou. Únia už nechce otvárať vyjednanú zmluvu, ale bude spolupracovať a diskutovať s britským predsedom vlády.

Premiér Johnson včera povedal nie konaniu druhého referenda o EÚ. Vraj by bolo toxické, rozdelilo by spoločnosť a mohlo by viesť k novému hlasovaniu o nezávislosti Škótska. Všetko podľa Johnsona vyrieši odchod z únie.

Brexitoví fanatici

"Ak dokážeme dosiahnuť fantastický a rozumný a progresívny brexit, a ja verím, že to vieme, tak ho podporí celá krajina, a ja viem, že to urobí, tak čo potom bude s argumentmi Škótskej národnej strany?“ spýtal sa Johnson v parlamente.

Nie všetci však pozitívne vnímajú premiérov optimizmus, že všetko sa dá. Takmer každá analýza svedčí o tom, že krajina odchodom z únie utrpí. "Opatrne pragmatickú Konzervatívnu stranu ovládla pravicová skupina brexitových fanatikov,“ uviedol pre Pravdu Bill Jones, expert na britskú politiku z Liverpool Hope University.

Podľa Farra premiér pri všetkých rečiach o brexite už kalkuluje s možnosťou predčasných volieb. "Jeho vyhlásenia skoro nevyhnutne smerujú k novému hlasovaniu. Možno ešte pred 31. októbrom, ak sa nič nepohne, alebo potom, ak sa brexit podarí. Johnson však veľmi riskuje. V nádeji, že získa ďalší mandát, si môže znepriateliť časť vlastnej strany. Odráža to, aká vážna a zamotaná je politická situácia v Británii,“ myslí si politológ Farr.