Britský premiér Johnson označil írsku poistku za nedemokratickú

Takzvaná írska poistka, ktorá má zabrániť hraničným kontrolám medzi Írskou republikou a britským Severným Írskom, je nedemokratická a bráni uzavretiu brexitovej dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Dnes to v Manchestri podľa agentúry Reuters vyhlásil britský premiér Boris Johnson.

„Ak sa úplne zbavíme poistky, potom dosiahneme pokrok,“ povedal Johnson. Vyhlásil tiež, že nechce z únie vystúpiť bez dohody, ale je nutné čeliť faktom, ktoré túto možnosť nevylučujú. Hoci si osobne nemyslí, že Londýn vystúpi 31. októbra bez dohody, je podľa Johnsona nutné sa na túto variantu pripraviť.

Írsky premiér Leo Varadkar v piatok povedal, že ak Británia vystúpi z EÚ bez dohody, výrazne to oživí debatu o zjednotení Írska a znovu rozprúdi úvahy o škótskej nezávislosti. Škótsko totiž v referende v júni 2016 hlasovalo v prospech zotrvania v EÚ.

Severoírska Demokratická unionistická strana (DUP), ktorá Johnsonovym konzervatívcom zaisťuje v parlamente väčšinu, Varadkarove slová kritizovala. Poslanec DUP Ian Paisley povedal, že slovník írskej vlády ničomu nepomáha a je zbytočne agresívny.

Spomínanú írsku poistku považuje za prekážku tiež nový britský minister zahraničia Dominic Raab, ktorý ju označil za do očí bijúcu vadu dohody s EÚ. Uviedol, že je na Bruseli, aby urobil ústupok, čo by rokovania o brexitovej dohode odblokoval. Raab tiež povedal, že Británia sa nesústredí len na Brusel, pretože chce mať pevné vzťahy aj s ďalšími európskymi krajinami. V tejto súvislosti poznamenal, že chápe historický kontext britských zahraničných vzťahov, a to aj vďaka tomu, že jeho otec pochádzal z niekdajšieho Československa.