Boje pri Tripolise sa za posledných 24 hodín vyhrocujú

Podľa anonymných vyjadrení činiteľov Sarrádžovej vlády zaútočila LNA v noci na sobotu na letisko pri meste Misuráta, ktoré leží východne od hlavného mesta. LNA sa pritom tiež zmocnila vojenského tábora južne od Tripolisu.

Haftarove sily sa tiež údajne snažia získať kontrolu nad hlavnou cestou, ktorá vedie medzi Tripolisom a Misurátu. Ak by sa im to podarilo, bola by to podľa AP pre vládu podporovanú OSN významná strata.

Sily tripoliskej vlády ešte v piatok začali nálety na leteckú základňu Džufrá, ktorá je hlavným predsunutým bodom pre letecké útoky LNA na Tripolis.

Ťažké boje tiež zúria vo štvrti Abú Salim, ktorá sa nachádza asi sedem kilometrov od centra Tripolisu, a v ďalších miestach na okraji metropoly.

Mediálna kancelária Haftarových síl uviedla, že vykonala vyše desať náletov, ktoré zameriavali na miesta, odkiaľ sa ovládajú turecké bezpilotné lietadlá a ďalšie ciele v Misuráte a pobrežnom meste Syrta. Takisto oznámila, že LNA získala kontrolu nad vojenským táborom a postúpila v rôznych oblastiach na juhu Tripolisu.

Kvôli bojom sa vyprázdnili celé štvrte hlavného mesta. Tisíce afrických migrantov sú však uväznené v zadržiavacích strediskách blízko frontu. Pri nálete na začiatku júla bolo jedno zo stredísk zasiahnuté, incident si vyžiadal vyše 50 obetí.

Od roku 2011, keď bol dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí s pomocou Západu zvrhnutý, panuje v Líbyi chaos. Sarrádžovu vládu uznávanú OSN podporuje Turecko a Katar, za Haftarem stojí Egypt, Spojené arabské emiráty a Rusko.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie si boje od 4. apríla, keď Haftar začal ofenzívu na hlavné mesto, vyžiadali najmenej 1 093 mŕtvych a 5 752 ranených. Viac ako 100-tisíc ľudí kvôli násilnostiam opustilo svoje domovy.