Kto príde po Zemanovi?

Aktuálne sa špekuluje o troch menách, s ktorými by sa mohlo rátať v prezidentských voľbách. Prvým je neúspešný súper Zemana, druhým jeho hovorca a tretím bývalý hokejista.

Dominik Hašek, niekdajší hviezdny brankár, nevylúčil, že ho zaujíma vidina získania funkcie hlavy štátu. „Všetko si človek dokáže predstaviť, prečo nie. Budem si to predstavovať a nejako si to predstaviť aj dokážem," zdôveril sa pre rádio Impuls. Pokračoval, že jasno v hlave bude mať o tri roky. Zdôraznil pritom, že v sebe vidí potenciál nahradiť Zemana: „Ak je funkcia prezidenta veľmi zodpovedná, o čom nepochybujem, je to nesmierne zodpovedná funkcia, tak keby som to mal brať z tejto strany, bol by som výborný."

Hašek, ktorého preslávilo triumf českej reprezentácie na zimnej olympiáde v Nagane v roku 1998 a tiež dva zisky Stanley Cupu v zámorskej NHL, na druhej strane priznal, že má veľmi malé politické skúsenosti, ale politiku študuje denne jednu až dve hodiny. Naposledy sa zviditeľnil, keď v Prahe rečnil na veľkom proteste proti českému premiérovi Andrejovi Babišovi.

O repete sa možno pokúsi Jiří Drahoš, v súčasnosti senátor, ktorý začiatkom minulého roku prehral so Zemanom v druhom kole prezidentských volieb. Ešte pred niekoľkými mesiacmi sa veľmi opatrne vyjadroval o možnosti, že by znovu kandidoval, ale teraz už hovorí inak. „Moja kandidatúre je rozhodne v hre. Jedným z dôvodov je narastajúci počet ľudí, ktorí ma s touto otázkou oslovujú," povedal Drahoš pre noviny Deník.

Tento niekdajší šéf akadémie vied a uznávaný vedec zaostal za Zemanom o 2,73 percenta odovzdaných hlasov. Neuspel, ale popularitu zúročil tak, že ho zvolili do Senátu, hornej komory českého parlamentu. Odvtedy je však o ňom menej počuť, ako si pravdepodobne jeho podporovatelia želali.

Do zápasu o Hrad by mohol vstúpiť aj Jiří Ovčáček, prakticky pravá ruka Zemana. Hovorca prezidenta poznamenal, že v každom prípade človek musí premýšľať dopredu a špekulovať o tom, čo by chcel robiť v budúcnosti. „Určite teraz nebudem nič potvrdzovať, ale rozhodne si nikdy žiadnu cestu nikam nezatváram," uviedol Ovčáček pre denník Blesk.

Dodal, že jeho možné priame zapojenie do politiky by mohli ovplyvniť plánované protesty na jeseň proti Babišovi (s ktorým Zeman dobre vychádza) a o Ovčáčkovi je známe, že odsudzuje aktivistov, ktorí nedávno demonštrovali proti predsedovi vlády. Prezidentov hovorca objasnil, že o jeho vstupe do politiky, respektíve o budúcom záujme o Hrad, by mohlo rozhodnúť to, keby protesty prekročili nenávistnú hranicu a tenkú červenú líniu od pokojného prejavu nesúhlasu k búrlivejšiemu, prípadne dokonca až násilnému.