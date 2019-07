Irán zverejnil záznam konverzácie pred zadržaním britského tankera

„Žiadame, aby ste sa do tejto záležitosti nemiešali,“ oznamuje zástupca gárd na zázname, ktorý dnes zverejnila agentúra Tasnim.

„Tu je britská vojenská loď F236 (Montrose). Sme v blízkosti medzinárodne uznávaného prielivu a v našej blízkosti je obchodná loď, ktorá sa snaží preplávať,“ odpovedá na zázname hlas s britským prízvukom. „Neohrozujte svoj život,“ oznamuje v odpovedi gardista.

Iránci tanker zadržali s vysvetlením, že plavidlo narazilo do rybárskej lode a neposkytlo jej pomoc. Predtým, 4. júla, Briti pri Gibraltári zadržali iránsky tanker Grace 1 s ropou, ktorá bola podľa nich určená do Sýrie, čo by znamenalo porušenie protisýrskych sankcií Európskej únie.

Irán opakovane žiada o prepustenie svojho plavidla a v minulých dňoch tiež naznačil, že je ochotný ho vymeniť za tanker Stena Impero. Británia to ale dnes vylúčila.

„To nie je niečo za niečo, nie je to otázka výmeny. Ide o medzinárodné právo a dodržanie pravidiel medzinárodného právneho systému, a na tom budeme trvať,“ povedal dnes britský minister zahraničia Dominic Raab.

Napätie v oblasti Perzského zálivu sa stupňuje kvôli niekoľkým útokom na tankery a tiež kvôli zostreleniu bezpilotných lietadiel. Do Perzského zálivu teraz dorazila druhá britská vojenská loď, ktorá má spolu s plavidlom HMS Montrose zabezpečiť eskorty britských obchodných plavidiel.

„Slobodná plavba Hormuzským prielivom je dôležitá nielen pre Britániu, ale aj pre našich partnerov a spojencov,“ povedal britský minister obrany Ben Wallace. Jeho úrad minulý týždeň oznámil, že nariadil námorníctvu, aby britským civilným lodiam v prieplave robilo doprovod.

Do Perzského zálivu podľa britských zdrojov priplávala loď HMS Duncan, ktorú ešte tento rok vystrieda fregata HMS Kent. Montrose je na Blízkom východe dlhodobo a má tam zostať do roku 2022.