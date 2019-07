Trump by rád navštívil Slovensko

Premiér Peter Pellegrini na nedávnej návšteve Bieleho domu pozval prezidenta USA na Slovensko. Mohli by sme očakávať, že Donald Trump pricestuje na oslavy 75. výročia osláv SNP?

Bol som medzi účastníkmi tohto stretnutia vo Washingtone, keď zaznelo toto pozvanie. Prezident Trump sa určite zaujíma o návštevu Slovenska, ale aktuálne to nie je v pláne a ťažko predpovedať, kam pocestuje v najbližšom čase. V tejto chvíli nemôžem povedať nič viac ako to, že amerického prezidenta pozvanie nadchlo a poznamenal, že by rád prišiel na Slovensko, keď si nájde príležitosť.

Nemôžete vylúčiť, že by sa Trump zúčastnil osláv Povstania?

Nemáme teraz nijakú informáciu, ktorá by to naznačovala, ale nikdy sa nič nedá vylúčiť. O cestách prezidenta Trumpa informuje vopred Biely dom.

Funkcie veľvyslanca ste sa ujali v auguste 2016, takže čochvíľa to budú tri roky, keď sa vrátite do USA. Je to dosť dlhý čas, aby ste mohli spoznať politické pomery na Slovensku. Uberá sa naša krajina lepším smerom pod vedením premiéra Pellegriniho v porovnaní s vládnutím Roberta Fica?

Americká vláda považuje za kľúčové, že Slovensko sa zodpovedne správa v rámci transatlantického spojenectva a je oddané demokracii. Dôležité je, že aj pán Fico aj pán Pellegrini vo funkcii predsedu vlády podpísali vyhlásenie najvyšších ústavných činiteľov o záväzkoch Slovenska voči NATO a tiež ohľadom EÚ.

Keď porovnáte Slovensko s ostatnými členmi V4, ktorými sú Česko, Poľsko a Maďarsko, je na tom lepšie v prípade dodržiavania demokracie, právneho štátu a stavu občianskej spoločnosti?

Na celý život ma príjemne poznačilo to, ako slovenská občianska spoločnosť minulý rok reagovala na dvojnásobnú vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pripomeniem, že občania vašej krajiny sa dokázali úžasne zjednotiť v novembri 1989 a neskôr v roku 1998, keď sa v parlamentných voľbách rozhodovalo o budúcom smerovaní krajiny. Ťažko povedať, kde je občianska spoločnosť silnejšia ako na Slovensku.

Spomenuli ste, že Slovensko sa správa zodpovedne transatlanticky; naozaj náš považujete za spoľahlivého spojenca? Na druhej strane, čo si máme myslieť o výrokoch šéfa Bieleho domu, ktorý opakovane spochybnil zmysel existencie NATO?

Či už prezident Trump alebo minister zahraničných vecí Mike Pompeo viackrát hovorili o oddanosti USA voči Severoatlantickej aliancii. Pripomeniem, že viacerí americkí prezidenti poukazovali na potrebu plnenia finančných záväzkov členských krajín NATO súvisiacich s kolektívnou bezpečnosťou. Prezident Trump to možno vyslovil spôsobom, ktorý zvlášť zaujal pozornosť, ale nič sa nemení na tom, že Spojené štáty sú plne odhodlané dodržiavať svoje bezpečnostné záväzky voči spojencom a zdieľať s nimi spoločné hodnoty. Slovensko je skvelý spojenec, dokazuje, že svoje záväzky myslí vážne. Keď som prišiel ako veľvyslanec, vaša krajina vynakladala na obranu 1,1 percenta hrubého domáceho produktu, ale zaviazala sa, že to budú dve percentá, ako znie spoločný cieľ členov NATO. Oceňujem že Slovensko sa podieľa na misiách aliancie, napríklad vyslalo vojakov do Lotyšska.

Nezdá sa vám však, že Slovensko mohlo do Pobaltia poslať viac vojakov?

Neviem, čo by povedali vojenskí plánovači, ale som rád, že Slovensko vyslalo 150 príslušníkov armády. Na jeden rok s predĺžením o ďalší rok. Považujem to za dôležitý príspevok.

Medzi USA a Slovenskom sa už dlhší čas vedú rokovania o modernizácii slovenských vojenských letísk z amerických finančných zdrojov. Ako to vyzerá? Navyše, koaličná Slovenská národná strana (SNS) spochybňuje možnosť podpisu takej dohody.

Som optimistický v tom, že Washington a Bratislava nakoniec dosiahnu dohodu. Rokovania pokračujú. Spojené štáty majú uzavreté podobné zmluvy s viacerými krajinami. Senát USA odsúhlasil na tento projekt na Slovensku viac ako 100 miliónov amerických dolárov. Vyjednávame ako rovnocenní partneri, ktorí sa snažia odstrániť niektoré problémy. Aj Američanom, aj Slovákom ide o to, aby sa dosiahla vzájomne výhodná dohoda.

Môžete prezradiť, čo je nateraz hlavnou prekážkou na ceste k dosiahnutiu dohody?

Nechcem sa vyjadrovať k detailom, keď ešte prebiehajú dvojstranné rokovania. Spojeným štátom sa však v minulosti veľakrát podarilo dospieť s partnermi k spoločnej výhodnej zmluve.

Špekuluje sa, možno je to len fáma, že po budúcoročných voľbách do NR SR by Kotlebova strana ĽS NS mohla ticho podporiť menšinovú vládu. Čo by to znamenalo pre dobré americko-slovenské vzťahy?

Nedá sa predpovedať, čo sa stane. Môžem však jednoznačne povedať, že ĽS NS šíri ideológiu, ktorá odporuje hodnotám Spojených štátov a podobne je v protiklade s tým, kam sa Slovensko uberá.

Predseda NR SR a zároveň šéf SNS Andrej Danko nedávno kritizoval viaceré ambasády na Slovensku, ktoré podporili Dúhový pochod v Bratislave za práva sexuálnych menšín. Čo na to poviete?

Som pyšný, že ako veľvyslanec USA som opäť podporil toto podujatie. Nejde o politickú agendu, nejde o zasahovanie do vnútorných záležitostí štátu. Je to jedine o podpore ľudských práv.

Občania Slovenskej republiky už niekoľko rokov môžu využívať bezvízový styk s USA. Máte informácie, že by dochádzalo z ich strany k výraznému porušovaniu pravidiel dočasného pobytu v Spojených štátoch?

Môžem vás ubezpečiť, že nehrozí, že by sme Slovensku zaviedli vízovú povinnosť.