Izraelské letectvo malo útočiť na iránske ciele v Iraku

Aš-Šark al-Avsat citoval nemenovaného západného diplomata, podľa ktorého bol terčom dvoch júlových náletov sklad zbraní a rakiet v tábore Ašraf, ktorý sa nachádza 40 kilometrov severovýchodne od Bagdadu a pôvodne slúžil iránskej opozícii. Lietadlá F-35 prvýkrát cieľ bombardovali 19. júla, druhýkrát v nedeľu. Ašraf leží len 80 kilometrov od iránskej hranice.

Podľa diplomatického zdroja bolo zranených niekoľko iránskych poradcov a zničené balistické rakety.

Izrael sa snaží zabrániť Iránu vyzbrojovať raketami svojich spojencov, ktorí pôsobia v blízkosti izraelského územia, teda hlavne libanonský Hizballáh. Z toho dôvodu v čase bojov v Sýrii niekoľkokrát jeho armáda útočila na ciele Hizballáhu na území Sýrie. Irán rovnako ako Hizballáh sú spojencami tamojšieho režimu.

Minulý týždeň Sýria oznámila, že Izraelčania zasiahli sýrsku vojenskú základňu na Golanských výšinách, kde podľa západných rozviedok pôsobia milície podporované Iránom.

Izrael útoky v Sýrii väčšinou nepotvrdzuje, ale minister pre regionálnu spoluprácu Cachi Hanegbi minulý týždeň povedal, že „Izrael už dva roky Írančanov zabíja čoby jediná krajina na svete“.

„Izrael udrel na Iráncov v Sýrii stokrát, niekedy to priznal, inokedy to oznámili zahraniční spravodajcovia. Niekedy to prezradí náčelník generálneho štábu armády, niekedy veliteľ letectva, ale ide o koordinovaný postup,“ dodal Hanegbi. Podľa neho Irán stále neupustil od zámeru vojensky pôsobiť v Sýrii.