Počet chudobných Rusov podľa úradov vzrástol

Štatistici a vláda vysvetľujú rast chudoby aj zmenou metodiky výpočtu a zvýšením životného minima o sedem percent na 10 750 rubľov (asi 152 eur).

Ekonómovia však upozorňujú, že nič iné ako rast chudoby sa nedá čakať v situácii, keď reálne príjmy obyvateľov klesajú, zatiaľ čo ceny rastú. Bezmála 21 miliónov chudobných sa zdá ekonómom skôr podhodnotené číslo, veď ako chudáci sa podľa prieskumov verejnej mienky cíti bezmála 30 percent Rusov.

„Už sedem rokov klesá ekonomika, a tak je jasné, že príjmy nerastú,“ povedal agentúre Regnum ekonóm Michail Chazin. "Existuje množstvo nezávislých faktorov, ktoré svedčia o zväčšovaní chudoby: klesajú tržby v obchodoch, klesá predaj áut, zmenšuje sa objem hypoték. Inou vecou je, že oficiálna štatistika klame. Nemožno predsa tvrdiť, že ekonomika rastie a zväčšuje sa zamestnanosť, ale bohvie prečo priemerné príjmy 80 percent obyvateľstva klesajú, "dodal.

„Čo robil prezident celé tie roky, ak je úroveň chudoby tak vysoká?“ opýtal sa nedávno komentátor ekonomického denníka Vedomosti a pripomenul obdobie, keď Vladimir Putin po svojom nástupe do čela krajiny na začiatku tisícročia sľuboval dohnať Portugalsko a zdvojnásobiť hrubý domáci produkt počas desiatich rokov. Tieto ciele sa zdajú byť dávno zabudnuté. Koniec koncov nepodarilo sa splniť ani ciele, ktoré vytýčil Putin po svojom predchádzajúcom zvolení do Kremľa v roku 2012.

Teraz si Putin stanovil za jeden z hlavných cieľov svojho ďalšieho šesťročného mandátu rast príjmov a zníženie biedy. Počet ľudí žijúcich pod hranicou chudoby má do roku 2024 klesnúť na polovičku, k čomu má prispieť hlavne hospodársky rast aj zvyšovanie sociálnych dávok. Podľa vládneho plánu by do konca tohto roka mala miera chudoby klesnúť na 12 percent populácie. Riziko nedosiahnutia tohto cieľa je ale aj podľa vládnych odborníkov veľmi vysoké.

Problém zhoršuje aj to, že sa Rusi v snahe udržať si skoršiu životnú úroveň rýchlo zadlžujú a že chýbajú jasné kritériá pre poskytovanie pomoci chudobným, a tak podľa vicepremiérky Tatiany Golikovovj sociálnu podporu teraz dostáva len 22 percent tých, čo ju potrebujú.