Irán pohrozil vypovedaním ďalších bodov jadrovej dohody z roku 2015

Irán pristúpi k tretej fáze vypovedania dohody o svojom jadrovom programe, ak európski signatári dokumentu z roku 2015 naďalej nebudú plniť svoje záväzky. Povedal to dnes šéf iránskej diplomacie Mohammad Džavád Zaríf. Irán začal dohodu vypovedať v máji na protest proti sankciám, ktoré proti nemu obnovili USA a ktoré obmedzujú predaj jeho ropy.

Zaríf vyhlásil, že európski signatári – Nemecko, Francúzsko a Británia – nesplnili svoje záväzky na ochranu iránskeho hospodárstva. Náhradný platobný mechanizmus INSTEX, ktorý má Iránu umožniť predaj ropy, je podľa ministra stále v počiatočnej fáze. Má podľa neho Iránu umožniť predávať ropu a získať za to peniaze.

Súčasné problémy, chaos a napätie sú podľa ministra dôsledok amerického hospodárskeho terorizmu proti Iránu a zlyhania európskych krajín pri plnení ich sľubov. Dohodu v roku 2015 pôvodne podpísali tiež USA, ale vlani od nej odstúpili s tým, že nie je účinná, a obnovili proti Iránu sankcie.

Irán od mája vypovedal časť svojich záväzkov v dvoch fázach, ale nepovažuje to za porušenie dohody z roku 2015. Tieto odvetné opatrenia podľa Teheránu možno odvolať, ak Európa nájde účinné prostriedky na ochrane Iránu.

Zaríf tiež zamietol ako pokrytecké gesto záujem amerického ministra zahraničia Mikea Pompea prísť rokovať do Teheránu. Pompeo v pondelok tweetoval, že USA „nemajú strach nechať Zarifa prísť do USA a dať mu priestor slobodne sa vyjadriť“. „Sú azda fakty o režime (vodcu ajatolláha Alího Chameneího) tak zlé, že mu nemôže dať šancu urobiť to isté v Teheráne? Čo keby sa jeho (Chameneího) národ dozvedel plnú a neskrátenú pravdu?“ napísal Pompeo.

Zaríf navrhol, aby namiesto toho USA vydali víza iránskym novinárom a nechali ich prísť urobiť rozhovor s Pompeom v USA.