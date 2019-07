Bývalý prezident USA Ronald Reagan nazval Afričanov v OSN opicami

Niekdajší americký prezident Ronald Reagan ešte ako guvernér Kalifornie v roku 1971 pri telefonickom rozhovore s vtedajším prezidentom Richardom Nixonom nazval vyslancov z viacerých afrických krajín pri OSN opicami. Dokladá to nahrávka, ktorú zverejnil americký denník The Atlantic.

Reagana, ktorý podporoval Taiwan, rozčúlilo, že sa africkí vyslanci pri OSN postavili proti USA na stranu Číny. Hlasovaním sa vtedy rozhodlo o uznaní Číny a naopak vylúčení Taiwanu (Taiwan sa začal pokladať za súčasť Číny – pozn. red.) z OSN, načo tanzánijská delegácia začala tancovať.

„Včera večer, to vám poviem, pozeral som na to v televízii,“ začal v rozhovore s Nixonom Reagan. „Áno,“ povedal Nixon. „Vidieť tie opice z tých afrických krajín, nech idú do čerta, ešte sa ani nenaučili nosiť topánky!“ posťažoval sa Reagan, načo sa Nixon hlasno rozosmial.

Nahrávku v článku The Atlantic zverejnil Tim Naftali, ktorý vyučuje históriu na Newyorskej univerzite a v rokoch 2007 až 2011 viedol Nixonovu prezidentskú knižnicu. Naftali poznamenal, že rasistický dialóg bol pôvodne z nahrávky odstránený z dôvodu ochrany súkromia.

Záznam bol prvýkrát zverejnený Národným archívom USA ešte za Reaganovho života v roku 2000. Nahrávky museli byť ale kvôli súdnemu nariadeniu zostrihané. Po Reaganovej smrti v roku 2004 už ale podľa Naftaliho prestala otázka ochrany súkromia hrať v tejto záležitosti úlohu. Na Naftaliho žiadosť následne Národný archív zverejnil rozhovory v plnom znení.

Reagan podľa Naftaliho Nixonovi volal s cieľom ho presvedčiť, aby Spojené štáty opustili OSN. Nixon neskôr v rozhovore so svojím ministrom zahraničia povedal, že Reagan si chcel hlavne sťažovať na Afričanov s tým, že označil tanzánsku delegáciu za „kanibalov“, ktorí „ani nemali topánky“.

Reagan verejne obhajoval apartheid v Juhoafrickej republike a Rodézii v 70. rokoch minulého storočia. Prezidentom USA bol v rokoch 1981–1989, v čase, keď vrcholila studená vojna a začal sa postupný rozpad Sovietskeho zväzu. Po dlhom boji s Alzheimerovou chorobou zomrel v roku 2004 vo veku 93 rokov.