Dubajskému vládcovi utiekla manželka

Syna a dcéru, čo majú spolu, zobrala so sebou zo Spojených arabských emirátov do Británie. „Haja býva v luxusnom sídle v Londýne, ktoré dávnejšie získala za 85 miliónov libier," napísal denník Sun. Podľa novín pricestovala do Londýna v prepočte s 31 miliónmi eur v hotovosti.

Na londýnsky súd sa Haja obrátila so žiadosťou o vydanie príkazov, ktoré sa používajú na ochranu obetí nútených sobášov a domáceho násilia. „Podrobnosti neboli zverejnené, ale malo by ísť o záujmy jej detí," poznamenala agentúra AP v súvislosti s nútenými sobášmi. Obava z domáceho násilia zrejme súvisí s Hajou, ktorá podľa novín Daily Mail má strach o svoj život. Princezná, ktorá je dcéra niekdajšieho jordánskeho kráľa Husajna, sa snaží o to, aby jej súd zveril do opatery oboch potomkov. Evidentne je to prvý krok na ceste k rozvodovému konaniu.

Haja si najala špičkovú právničku. Za advokátku si vybrala Fionu Shackletonovú, ktorá zastupovala britského princa Charlesa, keď sa rozvádzal s princeznou Dianou.

Advokáti Maktúma, ktorého bohatstvo sa odhaduje na viac ako štyri miliardy eur, sa usilujú, naopak, o čo najrýchlejší návrat syna a dcéry do Spojených arabských emirátov. Mimochodom, vládca Dubaja splodil so šiestimi manželkami dovedna až 23 detí.

Nejasné obavy 45-ročnej jordánskej princeznej sa mohli zväčšiť po kauze s jednou z dcér 70-ročného Maktúma. Volá sa Latífa. Chcela ujsť z Dubaja, ale chytili ju. Haja neskôr verejne tvrdila, že Latífa sa má dobre, ale následne sa údajne dozvedela veľmi znepokojujúce informácie. Maktúm po zmiznutí Haje napísal báseň o zrade nemenovanej ženy. Zjavne narážal na jordánsku princeznú.

Za útekom Haje od Maktúma môže byť aj iný dôvod, ako je len strach. Poukázali na to britské bulvárne médiá. Medzi princeznou a jej britským ochrankárom Russellom Flowersom sa vraj už dlhšie iskrí. Bývalý profesionálny vojak, ktorý sa vlani rozviedol, nechce o svojom súkromí nič povedať. Daily Mail napísal, že s Hajou chodí takmer všade, keď cestuje do zahraničia. Ochrankára údajne štedro obdarúva – od vzácnej poľovníckej pušky až po luxusný terénny automobil.