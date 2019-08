Mostný deduško šokoval. Nezrútil sa ani po extrémnej skúške

VIDEO: Pozrite si vo videu ČTK, akú kopu materiálu naložili na storočný most, ktorý to na prekvapenie odborníkov ustál.

Experiment sa odohral v susednej Českej republike v Petrově nad Desnou na Šumpersku. Podľa predpokladov sa mala po extrémnej záťažovej skúške viac ako sto rokov stará železná mostná konštrukcia zrútiť na pripravené piliere. Most, po ktorom mohli jazdiť vozidlá maximálne do 13 ton, nakoniec tisíce kilogramov záťaže uniesol. Prepočty nevyšli a odborníci sa čudovali, ako most dokázal uniesť pripravené panely a vaky so štrkom, ktoré od skorého rána opatrne nakladali na most za pomoci žeriavu.