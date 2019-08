Odstránil grafity za dve hodiny. Pamiatkari chceli dva týždne

Muž, ktorý odstránil modro-čierne symboly, sa však dočkal nevďačnosti od pamiatkarov. Tvrdia, že postupoval neodborne. Dobrovoľník, naopak, hovorí, že nič nezanedbal, nič nepoškodil, a ak treba, drobnosti ochotne dokončí.

Niekoľko dní nebolo známe, kto očistil Karlov most. Autor sa nakoniec ozval. Volá sa Miloslav Černý. „Odstraňovaním grafitov sa živím niekoľko rokov a mám za sebou tisíce realizácií po celej Prahe v pamiatkovej zóne UNESCO," citovala ho Česká televízia. Černý sa vybral k mostu minulú nedeľu skoro ráno. Začal o piatej hodine, hotový bol už o dve hodiny neskôr. Pamiatkari urobili prvotné úkony proti nasprejovaným symbolom v sobotu, čiže deň pred Černým.

Dobrovoľník hovorí, že nechcel súťažiť s pamiatkarmi; išlo mu o to, že ak človek niečo môže urobiť pre Karlov most, tak nemôže otáľať. Faktom však je, že sa mu podarilo nielen pomôcť vyhľadávanej pamiatke, ale aj poukázať na dve nepochopiteľné veci, za ktoré nesú zodpovednosť príslušné úrady. Jedna je tá, že to spravil oveľa lacnejšie, a druhá spočíva v tom, že to bolo možné vykonať bez slimačieho tempa. „Od nasprejovania uplynulo zhruba štrnásť dní – a táto doba je maximálne možná pre odstránenie nápisu bez použitia chémie tak, aby sa to dalo z mosta vymyť. Keď to ide len vodou a parou, prečo používať chémiu," upozornil Černý. Pamiatkari rátali s tým, že čistenie chemickými prostriedkami im zaberie dva týždne. Finančné náklady mali predstavovať približne 40-tisíc českých korún. Naopak, Černý vystačil so sumou okolo deväťtisíc korún.

Napriek jeho dobrovoľnej usilovnosti sú pamiatkari nespokojní. Podľa nich neurobil dobrú prácu. Černý vysvetľuje, že sa ponáhľal, aby nepritiahol na seba pozornosť, pričom jediné, čo nemusí byť perfektné, sú zvyšky farieb medzi kameňmi. Ponúkol sa však, že ich rád zadarmo odstráni. Svoje meno prezradil, až keď sa o prípad začala zaujímať polícia, lebo išlo o cudzí zásah do pamätihodnosti. Bál sa, že by mohol mať problémy, keby zostal v anonymite.

Kým pamiatkari sú nespokojní s tým, čo predviedol Černý, naopak, získal si sympatie pražského primátora Zdeňka Hřiba: „Pravdupovediac sa mu ani nečudujem, že sa do toho tak trochu pirátsky pustil. Navrhnem, aby za pomoc dostal zaplatené. Potom budeme systémovo riešiť prístup k takým situáciám," napísal na Twitteri.