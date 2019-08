Teroristi sa inšpirujú. Aj masakrou v El Pase

Crusius pred sobotnou masakrou v obchodnom dome Walmart s najväčšou pravdepodobnosťou na internetovom fóre 8Chan zverejnil akýsi rasistický a protihispánsky pamflet. Extrémistu obvinili z domáceho terorizmu. Podľa televízie ABC News Crusius po zatknutí vyhlásil, že chcel zabiť toľko Mexičanov, koľko len bolo možné. Experti varujú, že v USA hrozia ďalšie zločiny pravicových teroristov.

"Od roku 2011, keď v Nórsku útočil Anders Breivik, je jasné, že takzvaní osamelí vlci sú schopní páchať masové vraždy v rozsahu, ktorý sa nám predtým nezdal možný. Videli sme odvtedy viaceré masakre inšpirované Breivikom a jeho nasledovníkmi. Nepredpokladám, že táto hrozba len tak zmizne,“ uviedol pre Pravdu J. M. Berger, autor knihy Extrémizmus a odborník na terorizmus.

Riaditeľ programu bezpečnostných štúdií na Massachusettskej univerzite v Lowelli James Forest sa obáva, že problémom nemusia byť len jednotliví pravicoví radikáli.

"Viaceré útoky sú inšpiráciou pre malý počet ľudí, ktorí hlásajú nadradenosť bielej rasy. Nepochybujem o tom, že niektorí z nich sa pokúsia spolupracovať. Ich cieľom bude šíriť násilie. V Amerike je mimoriadne jednoduché získať zbraň a takzvané mäkké ciele sú všade,“ povedal pre Pravdu Forest.

Odborník pripomína, že bezpečnostným zložkám sa podarilo zmariť mnohé pokusy o podobné útoky. "Čím viac ľudí sa zapojí do plánovania, tým je väčšia pravdepodobnosť, že niekto niečo vyzradí. V tom je výhoda jednotlivcov, ktorí niečo pripravujú samostatne. Ak sú opatrní, je veľmi zložité ich odhaliť,“ vysvetlil Forest.

Nacionalistickí teroristi majú v USA podľa viacerých expertov jednu veľkú výhodu. Bezpečnostné zložky im z rôznych dôvodov venovali a venujú menej pozornosti. Na jednej strane sa to dá chápať. Po útokoch z 11. septembra 2001 bezprostrednú hrozbu predstavoval najmä džihádistický terorizmus v podobe organizácií ako Al-Kajdá a v posledných rokoch Islamský štát.

No tento problém má aj politický rozmer. Pre republikánov predstavujú prívrženci krajnej pravice časť voličov. Konzervatívci sa uchádzajú o ich hlasy. A nesúvisí to len s pôsobením súčasného prezidenta Donalda Trumpa.

Už v apríli 2009 vtedajšia demokratická vláda Baracka Obamu publikovala správu o náraste pravicového extrémizmu v USA. Vtedajší šéf republikánskej menšiny v Snemovni reprezentantov John Boehner na to reagoval, že ministerstvo vnútornej bezpečnosti dlhuje ľuďom vysvetlenie, prečo pokladá za teroristov tých občanov Ameriky, ktorí nesúhlasia s tým, ako krajinu riadia demokrati vo Washingtone.

Dave Gomez, ktorý v FBI dohliadal na vyšetrovanie prípadov spojených s terorizmom, si myslí, že úrady sa hrozbe zo strany bielych nacionalistov nevenovali dostatočne agresívne, lebo sú spojené s politickou debatou. "Medzi agentmi existuje istá neochota riešiť vyšetrovanie cieľov, ktoré prezident pokladá za svoju voličskú základňu,“ vyhlásil Gomez pre denník Washington Post.

Krajne pravicoví extrémisti pritom mali do 11. septembra 2001 na svedomí najhorší teroristický útok v dejinách USA. V roku 1995 zabila skupina okolo Timothyho McVeigha v Oklahome City najmenej 168 ľudí. Teroristi odpálili bombu pri federálnej budove. Dúfali, že útok bude začiatkom povstania proti vláde.

"Je celkom možné, že sa krajne pravicoví extrémisti budú snažiť vykonať nejaký sofistikovanejší útok podobný tomu, čo urobil McVeigh. Aj preto, že bieli muži nevzbudzujú také podozrenie ako iní, keď dávajú dokopy veci potrebné na vytvorenie bomby. Tak to bolo s McVeighom,“ reagoval pre Pravdu expert na terorizmus Colin Clarke zo Soufanovho centra.

"Americké úrady sa sústredili na islamistický radikalizmus. Dlho ignorovali hrozbu extrémizmu bielych nacionalistov. Streľba v El Pase ukázala, že to bola chyba. Krajne pravicoví extrémisti sa navzájom globálne inšpirujú,“ pripomenula pre Pravdu Cynthia Miller-Idrissová, sociologička z Americkej univerzity vo Washingtone, ktorá sa zaoberá extrémizmom.

Odborníčka tvrdí, že USA potrebujú zákony na sprísnenie držby zbraní, ale aj politikov, ktorí nebudú v súvislosti s migráciu šíriť názory, že prisťahovalci sú iba hrozbou, lebo to je voda na mlyn krajnej pravici.

Spojené štáty teraz čaká táto debata. Prezident Trump, ktorý napriek tragédii v El Pase cez víkend nemenil program a hral golf, odsúdil myšlienky o nadradenosti bielej rasy a útok nazval domácim terorizmom. Šéf Bieleho domu, ktorý čelí obvineniam z rasizmu, však včera opäť najmä ukázal, že si prihrieva vlastnú politickú polievočku. Vyhlásil, že problém masových strelieb súvisí s počítačovými hrami a mentálnym zdravím, čo donekonečna opakujú republikáni. Na sociálnej sieti Twitter Trump napísal, že by podporil prísnejšie pravidlá pri nákupe zbraní, ale zároveň by vraj takáto legislatíva mohla byť spojená s novými imigračnými zákonmi. Tradične sa pustil aj do médií, ktoré vraj rozdeľujú spoločnosť a šíria hnev a zúrivosť.

Demokratický šéf výboru pre spravodlivosť v snemovni Jerry Nader v televízii MSNBC vyhlásil. že Trumpova reakcia sa podobá na 30. roky v Nemecku.

Forest priznáva, že cíti hnev. "Je to preto, lebo takéto útoky sú výsledkom sociálneho a politického vplyvu, ktorý nepatrí do našej skvelej krajiny. Násilie zo strany bielych nacionalistov priamo poháňa politika, ktorú podporujú Trump, Stephen Miller, Steve Bannon a ďalší,“ uviedol Forest.