Sú Trump a Johnson z jedného cesta?

Čaká ich úspech?

"Žijeme v časoch, v ktorých značná časť voličov odmieta takpovediac nudných politikov. Trump ani Johnson neváhajú hovoriť príšerné veci. Ale Boris je omnoho bystrejší,“ reagovala pre Pravdu Kalypso Nicolaidisová, profesorka medzinárodných vzťahov z Oxfordskej univerzity. Podľa zahraničnopoli­tického analytika Jamesa Boysa je pochopiteľné, že Trump a Johnson sa dajú vnímať ako predstavitelia istého typu pravicovej politiky. Odborník však poukazuje aj na ďalší faktor.

"Obaja muži sú súčasťou rozvíjajúceho sa trendu celebrít pohrávajúcich sa s politikou. Nie je to nová vec, oni len predstavujú posledné príklady. Veď herec Ronald Reagan bol guvernérom Kalifornie a americkým prezidentom,“ uviedol pre Pravdu Boys.

Umelecká koláž s názvom 'DORIS BORUMP' od umelca, ktorý vystupuje pod menom STOT21stcplanB zobrazuje Borisa Johnsona a Donalda Trumpa - dvoch v jednom. Inštalácia z ulíc Londýna. Autor: Reuters, HENRY NICHOLLS

Keď v roku 2016 vyhral Trump za republikánov prezidentské voľby, bolo to obrovské prekvapenie. Johnsonov minulotýždňový nástup do premiérskeho kresla je oveľa menším šokom. O politikovi sa už niekoľko rokov špekulovalo ako o budúcom lídrovi konzervatívcov. Johnson bol na rozdiel od Trumpa dlhodobo usadený v straníckych štruktúrach.

"Všetci politici, bez ohľadu na to, či sú celebritami, alebo nie, musia dokázať zachytiť politického ducha doby a momentálnu náladu voličov. Musia byť správnymi osobami pre správny čas. Dá sa povedať, že Trumpovi a Johnsonovi sa to do istej miery podarilo,“ povedal Boys, autor viacerých kníh o americkej politike. "Obom však priala aj náhoda. V USA je bežné, že dve hlavné strany sa striedajú v prezidentskom úrade. Preto sa dalo v roku 2016 predpokladať víťazstvo republikánov. V Británii zase Johnson ťaží z frustrácie, ktorá sprevádza patovú situáciu okolo brexitu. Sľubuje riešenie, ale voliči mu to v istom momente zrátajú. Uvidíme, akí úspešní nakoniec budú Trump a Johnson,“ zamýšľa sa Boys.

Faktom je, že celebritný miliardár sedí v Bielom dome do značnej miery vďaka systému prezidentských volieb v USA. Trump dostal v roku 2016 takmer o tri milióny menej hlasov ako demokratka Hillary Clintonová. Vyhral však vo väčšine jednotlivých amerických štátov a to mu stačilo na celkové víťazstvo, ktoré mu priradil Zbor voliteľov.

Johnsona ako premiéra žiadne skutočné voľby ešte nepreverili. Vyhral zatiaľ len boj o líderstvo vo vlastnej Konzervatívnej strane, čo z neho automaticky urobilo predsedu vlády.

Ponuka voličom

Americký prezident a britský premiér sa však určite hodia do súčasnej reality, keď politici získali nový masový nástroj komunikácie s voličmi. Aktivity na sociálnych sieťach im umožňujú vytvárať zdanie, že sa snažia byť blízko pri ľuďoch a že chápu ich problémy. Zároveň si tak vytvárajú skupiny až fanatických obdivovateľov. Čokoľvek povedia, bez ohľadu na to, či je to pravda, alebo lož, vždy sa nájde dostatok ľudí, ktorí ich budú až fanaticky obhajovať.

Samozrejme, netýka sa to len Johnsona a Trumpa. "Vo všeobecnosti by sme mali byť opatrní pri poukazovaní na populizmus vždy, keď sa niekde objaví politik snažiaci sa využiť ponúknutú príležitosť. Tieto stratégie vždy existovali. Nie sú až také nové, ako sa nám môže zdať,“ tvrdí expert na medzinárodné vzťahy z britsko-nemeckého Dahrendorfovho fóra Benjamin Martill.

Odborník neodmieta názor, že sa v Johnsonovom víťazstve odrážajú aj širšie politické zmeny, ktoré sa dejú vo svete. Na druhej strane si však Martill myslí, že nie je namieste úplné zovšeobecňovanie.

"Pre odporcov je Johnson populista, ktorý kritizuje elity v mene ľudí a ktorý podporí všetko, čo mu pomôže získať viac moci. Vyzerá ako zarytý nacionalista, hoci to do veľkej miery len hrá. Johnsonovi nepomáha, že brexit, ktorý podporuje, sa často priamo spája s populizmom. A ani to, že populista par excellence Trump vyzerá ako jeho fanúšik,“ vysvetľuje Martill. "Britský premiér však nie je vládca Bieleho domu. Johnson používa populistické slogany rovnako ako jeho predchodkyňa Theresa Mayová. Neverí veľmi tomu, čo hovorí. Okrem toho sa stal premiérom slabého štátu s medzinárodnými aj vnútornými problémami. Realita tak veľmi pravdepodobne zmierni Johnsonovo vystupovanie. Získal si priazeň jadra konzervatívcov, ale bude si priať, aby mal širšiu podporu,“ predpovedá Martill.

"Trump a Johnson sú zodpovední za zvýraznenie niektorých pozícií v rámci pravicovej politickej scény,“ tvrdí však politológ Paulo Vila Maior z Univerzity Fernanda Pessoa v Porte. "Medzi ich priority patria návrat k tvrdému nacionalizmu a protekcionizmu. Liberálne hodnoty sú v ich podaní na ústupe. Snahu o medzinárodnú spoluprácu nahrádza upriamenie sa na vlastný štát, čo v istom momente môže spôsobiť konflikt medzi krajinami,“ pripomenul Vila Maior pre Pravdu. Expert na európsku politiku to vníma ako širší trend. "Trump a Johnson nie sú jediní. Maďarsko, Poľsko, Rusko a do istej miery Taliansko sú dobré príklady. Radikalizácia pravicovej politiky otvára priestor pre ešte extrémistickejšie prúdy, ktoré oslovujú dôležité skupiny voličov,“ povedal Vila Maior.