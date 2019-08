Politico: Kráľovná môže zasiahnuť do brexitu, ak Johnson padne

Poradca premiéra Johnsona Dominic Cummings opakovane vyhlásil, že Británia by mohla úniu 31. októbra opustiť bez dohody aj vtedy, keby predtým britský parlament novej vláde vyslovil nedôveru. Johnson by totiž v takom prípade mohol zostať vo funkcii dostatočne dlho, aby krajinu doviedol k brexitu; až po ňom by sa konali predčasné voľby. Cummings argumentuje tým, že premiér má podľa zákona právo navrhnúť panovníkovi, kedy sa voľby uskutočnia.

Johnsonova vláda má v Dolnej snemovni momentálne väčšinu jediného hlasu a existuje množstvo poslancov jeho konzervatívnej strany, ktorí sú odhodlaní zabrániť jeho plánu vyviesť Spojené kráľovstvo z EÚ aj bez „rozvodovej“ dohody.

Dilema kráľovnej by mohla nastať v okamihu, keby parlament vyjadril vláde nedôveru, Johnson by odmietol z Downing Street odísť a zároveň by sa našiel kandidát s podporou väčšiny snemovne, ktorý by napríklad mal program opäť brexit oddialiť či doviesť krajinu k predčasným voľbám. S ohľadom na výroky Johnsonovho blízkeho poradcu aj na skutočnosť, že Brusel sa nemá k tomu, aby začali nové brexitové rokovania, je každým dňom pravdepodobnejšie, že takáto situácia nastane, myslí si Politico.

Bývalý najvyšší žalobca Dominic Grieve denníku The Times povedal, že kráľovná bude musieť konať, ak Johnson po vyjadrení nedôvery odmietne odísť. Stalo by sa tak po prvý raz od roku 1834, kedy by sa monarcha odhodlal k odvolaniu premiéra. „Kráľovná nie je komparz na ozdobu,“ povedal Grieve. „Je pravda, že sa snažila držať sa stranou politickej vravy, ale chtiac nechtiac disponuje zvyškami právomocí a povinností.“

Nemenovaný poslanec s touto tézou súhlasí a denníku The Telegraph povedal: „Musela by ho odvolať. Samozrejme, že áno.“

Iný názor má však historik kráľovskej rodiny Robert Lacey: „Kráľovninou nočnou morou je byť zatiahnutá do politiky.“ Sčasti je to podľa neho „preto, že je jej prirodzenosťou byť neutrálna a odmeraná, a tiež preto, že hlboko verí, že konštitučná monarchia by sa mala zo všetkých síl snažiť, aby zostávala nad (politickými) konfliktmi“. Lacey považuje za „nepravdepodobné“, že by kráľovná zakročila počas druhého týždňa od prípadného vyjadrenia nedôvery Johnsonovej vláde, kedy podľa zákona musí získať dôveru iný kabinet, inak budú vyhlásené predčasné voľby.

Významný predstaviteľ konzervatívnej strany Malcolm Rifkind bez ohľadu na eventuálne rozhodnutia kráľovnej apeluje na Johnsona, aby „dôstojne rezignoval“ po vyjadrení nedôvery. „Ak premiér odmietne rešpektovať normálne dôsledky vyslovenia nedôvery (…), vytvorí tým najvážnejšiu ústavnú krízu od Karola I.,“ ktorý svojím stretom s parlamentom spôsobil v 17. storočí občiansku vojnu, dodal Rifkind.