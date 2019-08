Zabíjal, ale polepšil sa. Očistil svoje meno aj most

Miloslav Černý ukazuje techniku, ktorou očistil Karlov most od grafitov. (Snímka je z iného miesta s počmáraným múrom, ako je svetoznáma pamätihodnosť vedúca nad Vltavou.)

Miloslav Černý ukazuje techniku, ktorou očistil Karlov most od grafitov. (Snímka je z iného miesta s počmáraným múrom, ako je svetoznáma pamätihodnosť vedúca nad Vltavou.) Autor: MICHAL ŠULA/MAFRA/PROFIMEDIA

Černý je Pražan, ktorý odstraňuje nasprejované čmáraniny. Anonymne, dobrovoľne a na vlastné náklady sa rozhodol nedávno nadránom očistiť grafity z kamenného múru na Karlovom moste. O pár dní sa verejne zdôveril, že to považoval za povinnosť, keď videl, že môže pomôcť.

Video: Pražský primátor Zdeněk Hříb (Piráti) si nechal predstaviť moderné metódy odstraňovania grafity, predviedol mu ich Miloslav Černý, ktorý bez súhlasu očistil pilier Karlovho mosta (prevzaté z ČTK).

Začali mu chodiť stovky ďakovných e-mailov, ocenil ho aj pražský primátor Zdeněk Hřib. Černý stihol očistiť most za dve hodiny. Naopak, pamiatkari si nachystali prácu až na dva týždne. Navyše dobrovoľník, ktorý použil paru, a nie úradom plánované chemikálie, ukázal, že sa to dalo urobiť až štvornásobne lacnejšie.

Zavraždil dvoch ľudí

Prílišný obdiv vo verejnosti vyvolával v Černom rozpaky. Opakovane prízvukoval, že nechcel súťažiť s pamiatkarmi, ale iba nezištne priložiť ruku k dielu. „Nie som žiadna celebrita, ktorá by si zaslúžila, aby ju niekto glorifikoval. Neočakával som nejaký humbug v súvislosti s Karlovým mostom," povedal pred kamerou serveru iDNES.

Hneď v ďalšej časti rozhovoru prekvapil, keď odkryl svoju temnú minulosť: „V roku 1999 som prechádzal vážnou životnou krízou, ktorú som absolútne nezvládol a urobil som asi to najhoršie, čo sa v živote spraviť dá." Černý chcel zabiť najprv manželku a potom spáchať samovraždu. Čakal ich rozvod, život bez nej si nedokázal predstaviť.

Náhodne stretol v meste svoju ženu s milencom. Mal u seba zbraň. „Emocionálne som to nezvládol a oboch som zastrelil. Sám som si prestrelil hlavu. To, že som nažive, by niekto mohol nazvať zhodou náhod. Ja hovorím, že pánboh má pre mňa ešte nejakú prácu, preto na nechal na tomto svete," povedal Černý.

Súd mu vymeral výnimočný trest. Poslal ho za mreže na dvadsať rokov, v roku 2001 mu trest znížili na 17 rokov väzenia. Odpykal si 11,5 roka, na slobodu ho teda prepustili predčasne.

Od agresie k slušnosti

Keď si súd pred takmer dvomi desaťročiami dal vypracovať u znalcov posudok Černého, vysvitlo, že má sklony k agresii, vyznačuje sa egocentrizmom a má aj hysterické črty. Po dvojnásobnej vražde sa však začal za mrežami meniť. „Trvalo mi veľa rokov, než som sa s pomocou psychológov s niečím podobným dokázal vyrovnať," zdôveril sa o pocitoch po zastrelení manželky s jej milencom.

„Ale keď už sa to stalo, snažil som sa vo väzení čo najlepšie pripraviť na život, ktorý príde po prepustení," pokračoval Černý pre iDNES. Dodal, že medzi pracovníkmi väzenskej služby spoznal viacerých ľudí, vďaka ktorým získal vzdelanie.

Černý v rozhovore pre Blesk potom zdôraznil, že cítil vnútornú povinnosť povedať o sebe všetko zlé a kruté z minulosti. „Rozhodol som sa zverejniť túto časť svojho života, pretože som cítil, že verejnosť, ktorá ma za (z môjho pohľadu logický) pracovný úkon oslavovala, má právo dozvedieť sa aj túto informáciu."

Zároveň sa priznal, že vyjsť s pravdou bolo náročné: „Nie je úplne jednoduché prísť pred kameru a povedať: aha, som dvojnásobný vrah." Pre Blesk podčiarkol, že mu nakoniec po verejnej spovedi spadol veľký kameň zo srdca, a to napriek tomu, že nedosiahol odpustenie od pozostalých po obetiach.

České médiá si všímajú, že z ťažkého zločinca sa stal slušný občan. Už dlhé roky sa dokáže sám uživiť (krátko žil v Británii, potom zostal natrvalo v Prahe) a má priateľku.

Nezmenený postoj, primátor sa ho zastal

Keď sa objavila správa, že Černý zastrelil svoju ženu s jej milencom, primátor Hřib nezmenil názor na to, že sa chce osobne stretnúť s ním a poďakovať sa za očistenie grafitov na Karlovom moste. Už sa tak aj stalo. Videli sa, keď Černý predviedol techniku, ktorou odstránil čmáraninu modro-čiernej farby.

„Trest si odpykal a v súčasnosti prináša spoločnosti úžitok," podčiarkol primátor, čím sa nepriamo zastal ostatných ľudí, čo sa po odchode z väzenia veľmi polepšili. Prípad Černého ukazuje, že aj človek, ktorý spácha najhorší zločin, sa v budúcnosti môže vrátiť do normálneho života.

„Viem napríklad o tom, že ľudia, ktorí spáchali závažné násilné trestné činy, sa stávajú dobrými opatrovateľmi alebo opatrovateľkami. To je presne tá situácia, keď človek znovu objaví svoju úlohu a hodnotu pri pomáhaní iným," poznamenal pre server Lidovky hlavný psychológ Väzenskej správy Českej republiky Václav Jiřička.