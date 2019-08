Do boja o Moskvu vťahujú deti

"Za každú slzu našich detí zaplatíte krvou vašich detí." Táto hrôzostrašná veta začiatkom týždňa bola varovaním, do akej zvrátene nemilosrdnej fázy môže vstúpiť zápas o ruskú metropolu mesiac pred miestnymi voľbami. Pri dvoch nepovolených demonštráciách za čestné voľby za posledné dva týždne polícia zadržala vyše dvetisíc Moskovčanov. Viacerých z nich medzičasom súdy už poslali do väzenia alebo im vyrubili vysoké pokuty. Mladým manželom Prokazovovcom hrozí ešte drastickejší trest. Súd im môže odňať ich malého syna.

Preliatím krvi detí sa „organizátorom nepokojov“ vyhráža Iniciatívna skupina pracovníkov bezpečnostných orgánov a tajných služieb. Jej vyhlásenie začiatkom týždňa zverejnil portál prokremeľskej televízie NTV. Podľa pisateľov malo ísť o odpoveď na varovanie pred odplatou deťom príslušníkov Národnej gardy a polície, ktorí nedávno zasahovali proti demonštrantom. Kým bloger, ktorý na twitteri takú hrozbu zverejnil, už sedí vo väzbe, pričom sa od neho opozícia jasne dištancovala, samozvaní pomstitelia z druhej strany zostávajú naďalej anonymní a beztrestní.

Deti v zápase o moskovskú mestskú radu nezostali mimo hry. Ako prví to pocítili rodičia ročného Arťoma Prokazova. Mladá rodinka sa v poslednú júlovú sobotu vybrala do centra mesta na prechádzku. Keď prvý raz narazili na skupinu demonštrantov, radšej sa im vyhli, povedal pre portál Mediazona Arťomov otec Dmitrij Prokazov. „Po čase však z uličky vyšla skupina občanov vykrikujúca heslá za čestné voľby. Nevyzerali hrozivo ani agresívne a medzi nimi sme zbadali nášho priateľa,“ opísal svoju verziu, podľa ktorej išli chvíľu s tou skupinou. Za celý čas vraj nestretli jediného policajta, nenarazili na žiadne zátarasy a keď už boli unavení, navrhli priateľovi, aby ich odprevadil domov.

Medzitým však štátna televízia odvysielala dramaticky zostrihané video, na ktorom vidno mimoriadne aktívneho demonštranta burcujúceho ostatných do skandovania. Práve jemu, Sergejovi Fominovi, Prokazovovci zverili svoje dieťa. Vybrali ho z kočíka a vložili mu ho do klokanky. Titulky videa tvrdili, že chlapca ponúkli pre vodcu „masových nepokojov“ ako živý štít, aby ho polícia nezadržala. Prípad sa dostal aj do hlásenia Vyšetrovacieho výboru (SK), ktorý je ruskou obdobou americkej FBI. S odkazom na „otvorené zdroje“ sa v ňom písalo, že aktivista „pri odchode z mítingu vzal do náručia cudzie malé dieťa pre nerušený prechod mimo kordónov“. Dmitrij Prokazov tvrdí, že svoje dieťa by cudziemu človeku nikdy nezveril. Fomin je jeho priateľ z detstva, bratranec jeho manželky a krstný otec jeho syna.

V pondelok pred jedenástou večer vtrhlo do jednoizbového bytu Arťomových rodičov deväťčlenné komando SK. Jeho príslušníci Prokazovovcom skontrolovali mobily, vypýtali si rodný list dieťaťa a oznámili im, že sú podozriví zo spáchania dvoch trestných činov, a preto sa v utorok majú dostaviť na výsluch.

Advokát Prokazovovcov síce po trojhodinovom výsluchu oznámil, že manželia nie sú trestne stíhaní, v rovnaký deň však prokuratúra podala na súd návrh, aby im boli odňaté rodičovské práva. „V priebehu mítingu rodičia odovzdali maloleté dieťa, ktoré je pre svoj vek v bezmocnom stave, tretej osobe, čo ohrozilo zdravie a život chlapca a spôsobilo mu fyzickú i morálnu ujmu. Týmto spôsobom manželia zneužili svoje rodičovské práva na úkor záujmov syna. Tento prečin poslúžil prokurátorovi ako základ na predloženie podnetu na súd na odňatie rodičovských práv manželom vo vzťahu k maloletému dieťaťu,“ uvádza sa vo vyhlásení prokuratúry.

Politológ Alexej Makarkin varuje, že pokus úradov zastrašovať svojich odporcov tlakom na deti by sa im mohol vrátiť ako bumerang. „Zámer odňať dieťa účastníkom nepovolených mítingov vyvoláva pobúrenie u skutočných vyznávačov rodinných hodnôt (nie tých falošných, ktorí sú pripravení vziať deti z nespoľahlivých rodín a odovzdať ich do vysoko morálnych, aby z nich vyrástli dobrí vojaci),“ napísal šéfanalytik Centra politických technológií na facebooku. Podľa neho takýto postup spolu s výzvou zabíjať deti opozičníkov, ktorú zverejnila NTV, „vyvoláva znechutenie aj u umiernených a konzervatívnych ľu­dí“.

Svoj jasný odpor už dal najavo aj detský ombudsman Moskvy Jevgenij Bunimovič. „Vydieranie deťmi s politickým cieľom je neprípustné,“ vyhlásil. Predseda prezidentskej rady pre ľudské práva Michail Fedotov zase označil tlak prokurátorov za nebezpečný precedens, ktorý by mohol zasiahnuť prakticky každého rodiča. "Ak budeme uvažovať tak, že odovzdaním dieťaťa tretej osobe ho vystavujeme nebezpečenstvu, potom sa vynára nasledujúca otázka: Mohli by sme nechať dieťa s pestúnkou, so zdravotnou sestrou alebo s babičkou?“ citovala Fedotova agentúra Interfax.