Indická polícia v Kašmíre zadržala 500 ľudí, trvá zákaz vychádzania

Viac ako 500 ľudí zadržali od začiatku týždňa indické bezpečnostné sily v indickom štáte Džammú a Kašmír v zjavnej snahe zabrániť prepuknutiu násilia. Informovala o tom štátna rozhlasová stanica All India Radio. Vláda premiéra Naréndra Módího sa v pondelok rozhodla tejto oblasti odobrať zvláštny autonómny status. Indický premiér sa má vo štvrtok prostredníctvom rozhlasu prihovoriť k obyvateľom krajiny a vysvetliť rozhodnutie svojej vlády o odobratí špeciálneho štatútu.

Nečakaný ťah indickej vlády zvýšil napätie so susedným Pakistanom, ktorý v stredu oznámil, že obmedzí diplomatické i obchodné vzťahy s Indiou. Vláda v Dillí dnes Pakistan vyzvala, aby rozhodnutie prehodnotil.

„Indická vláda ľutuje kroky, ktoré Pakistan oznámil a vyzýva ho, aby ich prehodnotil a zachoval bežné kanály diplomatickej komunikácie,“ uviedlo vo vyhlásení indické ministerstvo zahraničia.

V Šrínagare, letnom hlavnom meste Džammú a Kašmíru, sú rozmiestnené tisíce príslušníkov polovojenskej polície. Školy a obchody sú zatvorené, ulice a mestské štvrti zablokované zátarasami z ostnatého drôtu. Napriek tomu podľa informácií agentúry Reuters dochádza k sporadickým protestom; na troch desiatkach miest Šrínagaru ľudia hádzali po vojakoch kamene a do hlavnej vládnej nemocnice bolo prijatých najmenej 13 ľudí zranených gumovými projektilmi. Tieto informácie agentúre poskytli policajti, ktorí si nepriali byť menovaní.

Štvrtým dňom zostáva v Džammú a Kašmíre odpojený internet a telefónne siete, a platí zákaz vychádzania. Aktivisti dnes podali petíciu na Najvyšší súd proti komunikačnej blokáde a drastickým obmedzením. Žiadajú tiež okamžité prepustenie zadržaných kašmírskych vodcov vrátane bývalých predsedov tamojšej vlády.

Aktivista Alí Muhammad spravodajskému kanálu New Delhi Television povedal, že organizuje sanitky, ktoré vozia chorých chudobných obyvateľov do nemocníc vo Šrínagare, pretože miestni obyvatelia nemôžu používať mobilné telefóny, aby si privolali pomoc. „Je to peklo,“ povedal spravodajskému kanálu jeden z pacientov.

Indické ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok vyhlásilo, že nedávny vývoj v súvislosti odobratím autonómneho štatútu himalájskemu regiónu Džammú a Kašmír je výlučne záležitosť Indie. Informovala o tom agentúra AFP. Pakistan v stredu oznámil, že znižuje úroveň diplomatických vzťahov s Indiou a pozastavuje vzájomný obchod. Pakistanská vláda sa tiež rozhodla požiadať Organizáciu Spojených národov vrátane Bezpečnostnej rady OSN o vyvíjanie nátlaku na Indiu, aby zvrátila svoje rozhodnutie.

Kašmír je rozdelený medzi Indiu a Pakistan, pričom oba štáty si robia nároky na celý tento himalájsky región. V indickom štáte Džammú a Kašmír, obývanom prevažne moslimami, od roku 1989 prebieha ozbrojené povstanie proti indickej vláde.