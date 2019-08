Ostrava prišla o jeden zo svojich symbolov

Na zhodenie gigantického komína bolo použitých sto kilogramov výbušniny, ktoré boli rozmiestnené do 120 vývrtov, povedal novinárom strelmajster Petr Šobíšek. „Nebol to úplne obyčajný odstrel, pretože to bol mohutný komín. Hrúbka steny bola dva metre, priemer v päte komína bol asi 13 metrov. Navŕtanie trvalo dva dni a vŕtali sa 150 centimetrov dlhé vývrty,“ doplnil Šobíšek.

VIDEO: Pozrite si, ako v Ostrave za niekoľko sekúnd padol mohutný komín za pomoci výbušnín.

Odstrel komína mrzí predsedu Spolku svätého Václava Dominika Rašku. Podľa neho je Ostrava i tak chudobná na historické pamiatky a odstrelom vyše sedemdesiatročného komína prišla o výraznú ikonickú dominantu.

„Podľa nás by sa malo riešiť, že sa priamo na tom mieste do tridsať rokov postaví verná replika,“ povedal krátko po odstrele Raška.

Likvidácia komína je súčasťou rozsiahlej sanácie bývalého priemyselného areálu. Firma Vítkovice, ktorá je vlastníkom areálu, poukazuje na to, že komín je kontaminovaný olovom, arzénom a ďalšími karcinogénnymi látkami, ktoré predstavujú pre obyvateľov Ostravy riziko. Ani ministerstvo kultúry nevyhlásilo komín za kultúrnu pamiatku a zábery z dronu ukazovali, že objekt sa samovoľne drobí a má závažne statické nedostatky.

Šestnásť rokov sa čakalo na odstránenie komína. Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Vítkovíc Rodan Broskevič poznamenal, že v poslednom období ich brzdili nezmyselné obštrukcie aktivistov. Namiesto symbolu tej „čiernej a špinavej Ostravy“, ako uvádza firma, bude nasadených 4 400 stromov a pozemok bude pripravený pre ľahký priemysel, moderné prevádzky alebo zázemie pre IT.

Aj Slovensko prichádza o symboly, ktoré sa do siluety miest zapisujú od priemyselnej revolúcie. V prípade zbúrania komínov u nás môžeme spomenúť komín v areáli KABLO v Bratislave alebo stometrový komín v Spišskej Novej Vsi. Na druhej strane autor projektu Cassovar v Košiciach zachoval komín z pôvodného pivovaru. Dnes sa dá doň vojsť a pozrieť sa na nebo cezeň. Uvažovalo sa aj o malej vyhliadke. Zachovanie komína architekt Miroslav Marynčák považuje za dobré rozhodnutie.