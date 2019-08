V USA prepustili 300 zo 700 zadržaných migrantov

Pri stredajšej akcii v štáte Mississippi skončilo podľa vlád Mexika a Guatemaly v rukách imigračnej polície a úradníkov približne 300 občanov týchto dvoch krajín, rad ďalších bol zrejme z iných latinskoamerických štátov. Akcia kritizovaná opozičnými demokratmi bola súčasťou dlhodobej snahy prezidenta Donalda Trumpa o zníženie počtu prisťahovalcov pobytom v USA bez potrebných dokladov.

„Tých 300 prepustených bolo prepustených z väzby,“ povedal stanici BBC hovorca imigračnej a colnej polície Bryan Cox, podľa ktorého budú na slobode čakať na súd pre prisťahovalcov. Zvyšných približne 400 migrantov budú podľa neho umiestnených v detenčnom zariadení.

Rad demokratických politikov záťah kritizoval najmä kvôli tomu, že podľa nich povedie k ďalšiemu odlučovaniu detí od rodičov, ktoré už v predchádzajúcich prípadoch vyvolalo v USA búrlivé diskusie.

Podľa Coxa sa úrady budú snažiť riešiť tieto záležitosti citlivo, keď napríklad dali zadržaným možnosť telefonicky vybaviť nutnosť starostlivosti o deti. Školy v okolí podľa neho dostali avízo, že majú úrad informovať o deťoch, ktoré by si prípadne rodičia nevyzdvihli.

Trump v júni Mexiku pohrozil, že ak nezastaví príliv migrantov do USA, začne zavádzať clá na dovoz mexického tovaru. Mexiko kvôli tomu súhlasilo s dohodou, ktorá mu poskytla 45 dní na zníženie počtu prisťahovalcov do Spojených štátov. Dohoda zároveň predpokladá, že žiadatelia o azyl budú z USA vratení do mexických miest, aby tam počkali na výsledok americkej azylovej procedúry.

V mexických mestách je podľa agentúry AP a mexickej vlády na čakacích listinách pre udelenie azylu alebo v poradovníkoch na vypočutie na amerických súdoch najmenej 40-tisíc migrantov, prevažne z krajín Latinskej Ameriky a Afriky.