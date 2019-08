Čína vyhlásila najvyšší stupeň výstrahy pre tajfún Lekima

Čínsky národný meteorologický ústav označil tajfún za najsilnejší od roku 2014. Pevninskú Čínu podľa predpovede zasiahne v noci na sobotu a následne sa bude presúvať na sever. V regióne okolo delty rieky Jang-c'-ťiang, kde sa nachádza aj Šanghaj, úrady varovali pred veľmi silnými poryvmi vetra.

Na Taiwane museli byť dnes kvôli tajfúnu zrušené lety, uzavreté boli aj školy a tržnice. Bez elektriny sa ocitlo 40-tisíc domácností a zrušená bola tiež väčšina vlakových spojení na vysokorýchlos­tnej trati.

Vo štvrtok, keď severovýchod ostrova zasiahlo zemetrasenie o sile šiestich stupňov, vydali taiwanské úrady varovanie pred zosuvmi pôdy. Stalo sa tak niekoľko hodín predtým, než ostrov zasiahol tajfún, ktorý má podľa predpovede v horách na severe priniesť silný dážď. Zrušených bolo viac ako 300 príletov a odletov z Taiwanu, odložené boli tiež cesty výletných lodí do Šanghaja. Niektorí vlakový dopravcovia prerušili cez víkend tiež predaj lístkov z Šanghaja.

Šanghaj by mal zasiahnuť veľmi silný vietor už dnes, zlé počasie by tam podľa predpovede malo trvať najmenej do nedele a evakuovaných má podľa miestnej tlače byť 16-tisíc obyvateľov z okolia mesta. Čínske úrady takisto varovali pred záplavami na východných úsekoch rieky Jang-c'-ťiang a Žltej rieky. Výstraha teraz platí do stredy budúceho týždňa.

Tajfúny sú v letných mesiacoch v Číne relatívne bežné. Minulý týždeň ale meteorológovia oznámili, že tento rok bol počet tajfúnov oproti predchádzajúcim rokom podpriemerný.