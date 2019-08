Čína bude na americké rakety reagovať

K americkým strelám sa zatiaľ nikto nehlási. Zmluva o zákaze rakiet stredného a krátkeho doletu (INF), ktorú popísali USA ešte so Sovietskym zväzom, prestala minulý týždeň platiť. Spojené štáty z nej vystúpili, pretože ju Rusko podľa nich a ďalších západných spojencov porušovalo. Moskva zase obviňuje Západ. Ale je tu ešte aj tretí do partie.

Čína takéto rakety má a ani doteraz sa na ňu nevzťahovali žiadne obmedzenia. Washington chce, aby prípadná budúca dohoda zahŕňala aj Peking, ale zároveň hovorí, že je pripravený rozmiestniť svoje rakety v indo-pacifickom regióne.

Americký minister obrany Mark Esper by ich tam chcel mať čo najskôr. Mali by to byť len konvenčné rakety bez jadrových hlavíc. Podľa portálu Defense News však Esper priznal, že o ich rozmiestnení sa USA so spojencami a s partnermi v indo-pacifickom regióne zatiaľ oficiálne nerozprávali a celý proces môže trvať aj niekoľko rokov.

"V Ázii nie je momentálne taká krajina, ktorá by ich chcela mať na svojom území. Mohli by však byť na Guame, Okinave alebo na Taiwane, keby chcela ísť vláda USA do konfrontácie s Čínou,“ reagoval pre Pravdu bezpečnostný analytik Franz-Stefan Gady z EastWest Institute.

Začiatkom týždňa austrálsky premiér Scott Morrison oznámil, že v jeho krajine americké rakety nebudú a USA o to ani nežiadali. Canberra a Washington však podľa agentúry Reuters v spoločnom vyhlásení uviedli, že posilnia spoluprácu a znepokojuje ich šíriaci sa vplyv Číny.

Podľa odborníka na medzinárodné vzťahy Benjamina Habiba z La Trobovej univerzity v Melbourne si v súčasnej situácii ťažko možno predstaviť, že sa dohodnú nejaké nové zmluvy o obmedzení výroby a rozmiestnení rakiet.

"Je pravdepodobnejšie, že v rôznych častiach indo-pacifického regiónu dôjde k militarizácii, tak ako sme toho boli svedkami v Juhočínskom mori, kde Peking vytvoril základne s radarmi, raketami a protivzdušnou obranou. Takto narastá riziko odvetných krokov a pretekov v zbrojení,“ uviedol Habib pre Pravdu.

"Nebudeme sa na to nečinne prizerať,“ uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na špekulácie o prípadnom rozmiestnení amerických rakiet v indo-pacifickej oblasti. Peking zároveň varoval Južnú Kóreu, Japonsko a Austráliu, že by vraj bolo proti ich bezpečnostným záujmom, ak by súhlasili s umiestením amerických striel.

"Spojené štáty chcú, aby Čína bola súčasťou prípadných rokovaní o budúcom obmedzení strategických zbraní. Peking o to však so svojím menším arzenálom nemá veľký záujem. Na druhej strane je to dobrá zámienka pre Spojené štáty, aby nerokovali, keďže nie je zapojená Čína. Bude aj zaujímavé sledovať, akým spôsobom budú Moskva a Peking koordinovať možné rokovania. Nedávna prvá spoločná čínsko-ruská patrola bombardérov je znamením, že sa tieto krajiny zbližujú,“ pripomenul Gady.