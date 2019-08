Salvini tlačí na predčasné voľby

Šéf talianskej krajnepravicovej Ligy Matteo Salvini sa cíti už dosť silný a hrnie sa do predčasných volieb. So svojím koaličným partnerom Päťhviezdičkovým hnutím si už dlho nerozumie a tak žiada, aby bol na budúci týždeň zvolaný parlament, ktorý by hlasoval o vyslovení nedôvery vláde. Parlament aj väčšina Talianov však majú teraz prázdniny. O tom, kedy bude parlament rokovať o návrhu na vyslovenie nedôvery, majú v pondelok rozhodnúť šéfovia politických frakcií v Senáte.

O vládnej kríze vo štvrtok rokoval prezident Sergio Mattarella s premiérom Giuseppem Contem, ktorý nie je členom ani jednej z koaličných strán. Conte následne Salvinimu odkázal, aby svoje želanie národu vysvetlil. Ten na svojom postoji trvá a poslancov včera vyzval, aby prerušili dovolenky a vrátili sa do Ríma na hlasovanie parlamentu.

Séria sporov vo vládnej koalícii Ligy a Päťhviezdičkového hnutia vyvrcholila v stredu, keď hnutie v parlamente neuspelo s návrhom na zastavenie výstavby vysokorýchlostnej železnice medzi Turínom a Lyonom. Považuje ju za zbytočnú a príliš drahú. Podľa Salviniho toto hlasovanie jasne ukázalo, že koalícia sa zrútila a želá si predčasné voľby. Hoci taliansky parlament má prázdniny, šéf krajnej pravice žiada, aby poslanci o jeho požiadavke rozhodli na budúci týždeň.

Ak by parlament rozhodol o páde vlády, predčasné voľby by mohli byť v októbri. V Taliansku je tento termín dosť nezvyčajný, boli by to prvé voľby v jeseni v talianskej povojnovej histórii. Parlament však môže rozpustiť len prezident, ktorý rozhodne aj o ďalších krokoch – teda o tom, či budú nasledovať predčasné voľby, alebo vymenuje technokratickú vládu, ktorá by sa ešte pokúsila presadiť v parlamente schválenie rozpočtu na budúci rok.

„Nemá zmysel pokračovať, ak sa každý deň niečo odmieta, odkladá, blokuje a o všetkom sa dohaduje,“ uviedla Liga vo svojom vyhlásení. Salvini doteraz tvrdil, že si želá pokračovanie koalície. Teraz hovorí, že koaliční partneri majú rozdielne názory na zásadné problémy – verejné stavby, infraštruktúru, fiškálnu politiku, autonómiu regiónov, reformu justície a vzťahy s EÚ.

Podľa agentúry ANSA Conte zvažuje rekonštrukciu vlády a špekuluje sa o výmene niektorých ministrov z Päťhviezdičkového hnutia, s ktorými Liga nie je spokojná. „Nie je vecou ministra vnútra zvolávať parlament a diktovať kroky pri vládnej kríze,“ povedal Conte na adresu Salviniho. Šéf Ligy podľa neho musí „voličom vysvetliť dôvody, ktoré ho viedli k takému skorému a náhlemu prerušeniu práce vlády“.

Salvini podľa zdrojov z Ligy o rekonštrukciu vlády nestojí. Päťhviezdičkové hnutie reagovalo na svojho koaličného partnera navonok pokojne. „Sme pripravení, na vládnych postoch nám nezáleží a nikdy nezáležalo,“ povedal k možnosti predčasných volieb šéf hnutia Luigi Di Maio. Liga sa podľa neho „Talianom vysmieva“ a Taliani sa skôr či neskôr proti Salvinimu obrátia.

Podľa prieskumov by však voľby vyhrala Liga, ktorú by volilo 38 až 40 percent opýtaných. Naopak, Päťhviezdičkové hnutie, ktoré predchádzajúce voľby vyhralo, by volilo len 17 percent opýtaných. Od vlaňajších volieb sa tak pozície dvoch vládnych strán vymenili. Liga vyhrala aj májové voľby do Európskeho parlamentu, kým Päťhviezdičkové hnutie skončilo až tretie za opozičnou ľavicou.

O možnosti predčasných volieb sa v Taliansku hovorí už dlhšie. Špekuluje sa o tom, že Salvini sa bude snažiť využiť stúpajúce preferencie a dotlačiť koalíciu k rozpadu. Šéf Ligy zároveň stále cestuje po krajine, akoby robil predvolebnú kampaň, a to najmä v regiónoch, kde malo predtým podporu Päťhviezdičkové hnutie.