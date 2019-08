Johnson chce 10 000 nových ciel a ďalších 20 000 policajtov v uliciach

Britský premiér Boris Johnson mieni tvrdšie zakročiť proti kriminalite a chce to dosiahnuť postavením 10 000 nových väzenských ciel a zamestnaním ďalších 20 000 policajtov. Okrem toho plánuje dať tisícom ďalších policajtov rozsiahlejšie právomoci pri osobných prehliadkach a výrazne obmedziť možnosti predčasného prepustenia odsúdených, uviedol Johnson v článku pre nedeľník Mail on Sunday.

Ako ďalej napísal, výstavba nových väzenských ciel bude stáť okolo 2,5 miliardy libier (približne 2,66 miliardy eur). Tieto finančné prostriedky mu už prisľúbil minister financií Sajid Javid.

Predseda britskej vlády požaduje tiež prísnejšie tresty za násilné trestné činy a znásilnenie, ako aj za nosenie nožov. Práve trestné činy spáchané nožom sú hlavným argumentom tvrdšieho postupu voči kriminalite, pričom hneď na úvod svojho článku píše, že počet vrážd, pri ktorých bol použitý nôž, je v Británii na najvyššej úrovni od roku 1946.

V prípade realizácie tohto opatrenia bude mať ďalších 8000 policajtov, a to aj nižšie postavených, oprávnenie vykonať takzvané stop-and-search (zastav a prehľadaj) kontroly osôb. Zvyšuje sa tým riziko kontrol aj bez objektívne odôvodneného podozrenia, napísal nemecký týždenník Der Spiegel.

Johnson chce sprísniť i podmienky výkonu trestu. Zrušiť sa má napríklad automatické prepustenie páchateľov, ktorí neboli klasifikovaní ako nebezpeční, po odpykaní si polovice trestu. Odsúdení si majú do posledného dňa odsedieť aj krátke tresty odňatia slobody v trvaní pol roka.

Nový premiér v článku odôvodňuje značné investície do väzníc aj potrebou lepšej resocializácie. Preplnené väzenské zariadenia sú podľa neho „továrňami, ktoré robia zlých ľudí ešte horšími“. Mali by sa tam zlepšiť aj podmienky na vzdelávanie a prepustení páchatelia by mali čo najrýchlejšie dostať byt a prácu, aby sa lepšie integrovali do spoločnosti.