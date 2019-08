Vandal rozbil čelné sklo. Bránil sa, že nič neurobil

VIDEO: Pozrite si, ako mladík na ulici demoluje vozidlá a po prichytení chladne opakuje „Nič som neurobil“. Video je z kamerového systému mestskej polície v Brne.

Akčný hrdina si to najskôr na Rooseveltovej ulici v Brne kopancom vybavil s odstaveným skútrom. To si všimol svedok, vďaka čomu sa za pomoci kamerového systému vandala podarilo nájsť. Kamera natočila vandala aj na ďalšej ulici, v smere k Janáčkovmu divadlu, a to ako odkopol spätné zrkadlo na aute, a následne silácky hodil ťažký kovový odpadkový kôš do čelného skla zaparkovaného auta značky Ford. Následne už pohotovo zasiahla mestská polícia a zadržala podozrivého. Ukrajinský mladík pred políciou opakoval: „Nič som neurobil“.

Prípad bol kvôli majetkovej ujme následne odovzdaný štátnej polícii.