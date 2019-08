Kim Čong-un si polepšil o dve miliardy dolárov

Nevykráda banky so zbraňou v ruke, ale útočí na finančné inštitúcie vo virtuálnom priestore. Takýmto spôsobom získal Pchjongjang už dve miliardy dolárov, veľkú časť v kryptomenách. Vyplýva to zo zatiaľ nezverejnenej správy OSN, o ktorej informovali agentúra Reuters a televízia CNN.

Kim pokojne spáva

Experti sa nelegálnymi aktivitami KĽDRzaoberali niekoľko mesiacov. Podľa predbežných zistení sa Severná Kórea zapojila do 17 nezávislých kybernetických útokov v 30 krajinách, aby napriek sankciám mohla financovať vývoj jadrových zbraní a balistických rakiet. Kim pritom môže pokojne spávať. Kybernetické zločiny Pchjongjangu je takmer nemožné potrestať.

"Už určitý čas sa špekuluje, že Severná Kórea robí kybernetické krádeže. Problém je, že dlho trvá, kým to dokážete,“ reagoval zo Soulu pre Pravdu Daniel Pinkston, expert na medzinárodné vzťahy z Troyskej univerzity. "Zložité by bolo aj potrestať vinníkov, právny systém v KĽDR by to ani nedovolil. Samozrejme, môže sa stať, že niečo robia hackeri aj na vlastnú päsť, ale je nemysliteľné, aby sa to v Severnej Kórei stalo bez posvätenie režimu,“ tvrdí odborník. Pinkston tiež pripomína, že Pchjongjang je už teraz odrezaný od medzinárodného finančného systému a bolo by veľmi náročné naň uvaliť ďalšie opatrenia, ktoré by boli odplatou za krádež dvoch miliárd dolárov.

Kim Čong-un využíva peniaze na vojenské účely napriek tomu, že podľa Červeného kríža rastie v krajine podvýživa a šíria sa choroby. Podľa odhadov bude v KĽDR tohto roku žatva o polovicu nižšia, ako Pchjongjang plánoval.

Režim za posledné dva týždne päť ráz testoval rakety krátkeho doletu. Kim v súvislosti so skúškou striel minulý utorok podľa severokórejskej agentúry KCNA uviedol, že ide o dostatočné varovanie pre Južnú Kóreu a USA, ktoré usporiadali spoločné vojenské cvičenie.

Testovanie rakiet zatiaľ neprekáža americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Šéf Bieleho domu sa stále, zdá sa, spolieha na akýsi osobný vzťah s Kimom. Trump tvrdí, že severokórejský líder by ho vraj nesklamal a dodržiava sľub, že nebude testovať balistické rakety.

V piatok Trump vyhlásil, že dostal od Kima osobný list na tri strany. „Myslím, že sa znovu stretneme. Napísal skutočne krásny, trojstranový list,“ povedal Trump o severokórejskom diktátorovi.

Vládca Oválnej pracovne uviedol, že Kim kritizoval vojenské cvičenie Južnej Kórey a USA. „Ako viete, ani mne sa to nepáči. Nechcem za to platiť. Mali by nám to uhradiť. Povedal som to Južnej Kórei,“ zdôraznil Trump v reakcii pre médiá.

V každom prípade sa diplomatické rokovania s KĽDR príliš nehýbu. K posunu nedošlo ani po nečakanej schôdzke Kima s Trumpom v júni. Lídri sa stretli v demilitarizovanej zóne medzi Severnou a Južnou Kóreou. Trump sa stal prvým americkým prezidentom, ktorý vstúpil na územie KĽDR.

Armáda KĽDR v sobotu 10. augusta odpálila dve rakety krátkeho doletu v reakcii na spoločné americko-juhokórejské vojenské cvičenie. Raketová skúška sa uskutočnila pod dohľadom Kim Čong-una. (Snímka je zhotovená z videozáznamu, ktorý odvysielala severokórejská štátne televízia. Autor: SITA/AP

Napriek politickým gestám sa však Washington nechystá zmierniť sankcie proti Pchjongjangu, ktorý to požaduje. A Severná Kórea sa očividne nemieni vzdať jadrových zbraní. Svedčia o tom snahy KĽDR získať na rozvoj vojenského programu ďalšie peniaze. Denník Wall Street Journal dokonca v júli uviedol, že analytici tajných služieb na základe satelitných snímok usudzujú, že Kimov režim sa snaží urýchliť výrobu balistických rakiet a materiálu na výrobu jadrových zbraní. Podľa odhadov momentálne Severná Kórea vlastní 20 až 60 atómových bômb.

Obnovenie rozhovorov?

"Kým nemal Pchjongjang jadrové zbrane, a najmä balistické rakety, tak, hoci s problémami, boli vo Washingtone a v Soule spokojní s tým, že je možné udržať zhubné správanie KĽDR v rámci medzí. Teraz žneme to, čo sme zasiali. Žiadna zo zainteresovaných strán na seba neberie zodpovednosť za to, čo sa zo Severnej Kórey stalo. Teda štát, ktorého existencia závisí od obchádzania medzinárodného práva a pravidiel,“ vyhlásil pre Pravdu Ronald Huisken z Centra pre strategické a obranné štúdie na Austrálskej národnej univerzite.

Odborníčka na KĽDR z Ohijskej štátnej univerzity Minseon Ku si myslí, že medzinárodné spoločenstvo by malo kritizovať Pchjongjang za jeho správanie. "Veci ako hackerské útoky však vyplývajú aj zo sankcií proti KĽDR. Je to náznak toho, že taktika maximálneho nátlaku na Pchjongjang je možno menej efektívna, ako sa očakávalo. Severná Kórea viac ráz žiadala uvoľnenie sankcií. Spojené štáty by sa mali viac snažiť o obnovu rozhovorov o denuklearizácii. Aj priamo prísť s myšlienkou zmiernenia sankcií, aby sa ukázalo, čo za to môže KĽDR ponúknuť,“ vyhlásila Ku.