Pritvrdil čínsky režim proti Hongkongu?

Bezpečnostné zložky použili proti ľuďom na stanici metra gumové projektily, slzotvorný plyn a mlátili ich obuškami. Viacero demonštrantov bolo zranených a podľa televízie BBC aj jeden policajt. Nedeľný protest bol najprv pokojný, ale niektorí účastníci sa presunuli k hlavnej dopravnej tepne Hongkongu, čo im úrady zakázali.

Prvé protesty sa konali už koncom marca. Boli reakciouobyva­teľov a najmä študentov na návrh zákona, ktorý by umožnil vydávať obvinených z Hongkongu do Číny. Kritici legislatívy tvrdili, že by ju bolo možné zneužiť proti oponentom komunistického režimu.

Po týždňoch demonštrácií, proti ktorým viac ráz zakročila polícia, šéfka hongkonskej administratívy Carrie Lamová 9. júla uviedla, že zákon je mŕtvy. Ďalšie požiadavky demonštrantov, ako nové, slobodnejšie voľby, však neriešila a ani nie je úplne jasné, či sa legislatívu nepokúsi presadiť v nejakej inej forme.

Kedy, keď nie teraz

Podľa denníka Guardian protestujúci na hongkonskom letisku dnes rozdávali pasažierom letáky s obrázkami zranených demonštrantov, ktoré mali poukázať na policajnú brutalitu. Mnohí aktivisti mali pásku cez jedno oko, aby upozornili na prípad mladej ženy, ktorú v nedeľu trafili gumovým projektilom do hlavy.

"Jednoducho nerozumiem, ako môžu ľudia tolerovať takýto druh policajnej brutality. Cítim to tak, že keby som neprišla teraz, tak už by som to neurobila nikdy. Ľudia si začínajú uvedomovať, že polícia nemá zábrany, najmä keď vidia, čo sa stalo za posledné dva týždne,“ citoval denník Guardian Hilary Loovú, ktorá si v účtovníckej firme zobrala pol dňa voľna, aby prišla protestovať na letisko.

Do roku 1997 bol Hongkong britskou kolóniou. Potom nad regiónom prevzala správu Čína. Hongkong má fungovať na základe princípu jedna krajina, dva systémy. Znamená to, že má pomerne širokú autonómiu vrátane legislatívnych návrhov a na rozdiel od zvyšku Číny aj pokiaľ ide o slobodu prejavu. Podľa ľudskoprávnych aktivistov sa však Peking snaží postupne okliešťovať slobody v Hongkongu.

Pred 30 rokmi čínsky komunistický režim krvavo tankami potlačil veľké protesty na pekinskom námestí Tchien-an-men. Hrozí podobný scenár v Hongkongu? Peking dnes vyslal zatiaľ najtvrdšie varovanie protestujúcim, keď ich prirovnal k teroristom.

"Radikálni demonštranti v Hongkongu opakovane použili extrémne nebezpečné nástroje na útoky proti predstaviteľnom polície, čo už predstavuje vážny násilný zločin a je to ukážka prvých znakov objavujúceho sa terorizmu. Toto bezohľadne pošliapava hongkonské zákony a sociálny poriadok,“ vyhlásil Jang Kuang, hovorca vládneho Úradu pre záležitosti Hongkongu a Macaa.

Britská vláda včera uviedla, že ju znepokojuje šíriace sa násilie, a vyzvala všetky zainteresované strany na pokoj a konštruktívny dialóg. Podľa expertov sa to však dá v momentálnej situácii veľmi ťažko dosiahnuť.

Pekingu dochádza trpezlivosť

"Čína chce, aby sa o to postarala polícia. Peking dúfa, že pozatýkajú všetkých takzvaných radikálov. Problémom je, že polícia si počína brutálne a nerobí žiadne rozdiely. Ľudia sú preto nahnevaní,“ reagovala pre Pravdu Victoria Huiová, odborníčka na hongkonské protestné hnutie z Notredamskej univerzity v Indiane.

Expert na čínsku politiku Timothy Summers, ktorý žije v Hongkongu, sa obáva ďalšieho násilia. "Pekingu určite dochádza trpezlivosť. Aj s hongkonskou vládou a s miestnou políciou. Bezpečnostné zložky použili proti protestujúcim silu, ale nezdá sa, že by to fungovalo. Sme v akejsi negatívnej špirále. Ťažko si predstaviť, že by skúsili iný postup. Stále si však myslím, že Peking ešte nie je vo fáze, že by do Hongkongu vyslal vlastné bezpečnostné sily,“ uviedol pre Pravdu analytik organizácie Chatham House.