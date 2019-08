Kirgizského exprezidenta obvinili z pokusu o prevrat a vraždu

Bývalý kirgizský prezident Almazbek Atambajev bol obvinený z prípravy štátneho prevratu a zo zabitia jedného z policajtov, ktorí minulý týždeň dva dni obliehali jeho rezidenciu pri hlavnom meste Biškeku. Oznámila to v utorok kirgizská kontrarozviedka GKNB.

Atambajev, zbavený v júli imunity a stíhaný pre podozrenie z korupcie a z kontaktov s podsvetím, bol zadržaný 8. augusta po divokej prestrelke, do ktorej sa podľa vlastného priznania sám zapojil.

V jeho dome boli nájdené pušky, pištole a ďalšie zbrane, povedal na tlačovej konferencii novinárom šéf GKNB Orozbek Opumbajev. Incident, do ktorého sa zapojili stovky ľudí, skončil smrťou jedného z príslušníkov komanda, ktoré so snažilo do exprezidentovho obydlia preniknúť. Podľa Opumbajeva vojaka zabil sám Atambajev.

Bývalý prezident, ktorý stál na čele stredoázijského štátu v rokoch 2011 až 2017, čelil už pred násilným zadržaním rade obvinení. Zvláštna parlamentná komisia údajne zistila, že exprezident rozhodol o vydávaní zbraní ruským zločineckým skupinám, v rozpore so zákonom omilostil v krajine známeho zločinca, podieľal sa na pozemkových machináciách, prenasledoval opozíciu a kryl prípady defraudácie a korupcie.

Po zatknutí poslal minulý týždeň súd Atambajeva do väzby tajnej polície, kde má zotrvať najmenej do konca augusta. Podľa vyhlásenia kirgizského generálneho prokurátora zamieri Bejšekejeva sa k skorším obvineniam pridala vražda a pokus o vraždu, vyvolanie masových nepokojov, násilia proti úradným osobám a brania rukojemníkov.

Pri dramatickej akciu z minulého týždňa, počas ktorej sa Atambajev vzdal zasahujúcim jednotkám, bolo podľa kirgizských úradov zranených 170 ľudí. Okrem exprezidenta bolo zatknutých niekoľko jeho spolupracovníkov a telesných ochrancov.