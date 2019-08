Irán má už 370 kilogramov uránu obohateného na 4,5 percenta

Irán v utorok oznámil, že obohatil 370 kilogramov uránu na 4,5-percentný podiel štiepneho izotopu, čo by znamenalo dvojnásobné porušenie dohody o obmedzení iránskeho jadrového programu, ktorú Teherán uzavrel v roku 2015 so svetovými mocnosťami. Uviedla to agentúra DPA, ktorá sa odvoláva na vyhlásenie hovorcu Iránskej organizácie pre atómovú energiu Behrúza Kamálvandího pre domácu tlačovú službu ISNA.