Merkelová: Nemecko bude vždy vítať rozmiestnenie amerických vojakov na svojom území

Nemecko bude vždy vítať rozmiestnenie amerických vojakov na svojom území, existujú na to dobré dôvody. Na tlačovej konferencii v Berlíne to dnes povedala nemecká kancelárka Angela Merkelová v reakcii na hrozbu Spojených štátov, že premiestni časť svojich vojakov z Nemecka napríklad do Poľska, ak Nemecko nebude rýchlejšie zvyšovať svoje výdavky na obranu.