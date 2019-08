Voľby sa odkladajú. Salvini sa (zatiaľ) prerátal

"Prerátal sa. Potom si uvedomil, že urobil chybu a týmto krokom sa to snaží napraviť,“ citoval spravodajský portál Politico Europe vysokopostaveného predstaviteľa Ligy, ktorý si neželal byť menovaný. Zdroj hovoril o tom, že Salvini podporil ústavnú zmenu, o ktorej už dlhšie hovorí súčasná vláda, ktorú tvoria Liga a populistické Päťhviezdičkové hnutie. Podľa nej by sa mal počet zákonodarcov v Poslaneckej snemovni znížiť zo 630 na 400 a v Senáte z 315 na 200. Presadenie reformy však predĺži život kabinetu, ktorý chcel Salvini ukončiť.

Šéf Ligy prišiel s myšlienkou predčasných volieb počas dovolenkového obdobia parlamentu. Samotný Salvini ohlasoval politické zámery priamo z pláže. Ligu by podľa prieskumov verejnej mienky v tejto chvíli podporilo 36 až 39 percent voličov.

Salvinimu neublížili ani kontakty predstaviteľov jeho strany s Ruskom, kde sa vraj snažili získať peniaze na kampaň. Vicepremér boduje za tvrdý prístup k migrácii, ktorý však naráža aj na odpor značnej časti verejnosti. Šéf Ligy často kritizuje Európsku úniu, hoci pred niekoľkými dňami vyhlásil, že sa nesnaží, aby krajina opustila eurozónu. Spojenie s nacionalistami zo strany Bratia Talianska a konzervatívcami z Forza Italia expremiéra Silvia Berlusconiho by mohlo Salvinimu vyniesť volebný výsledok viac ako 50 percent.

No parlamentná spolupráca Päťhviezdičkového hnutia s centristicko-ľavicovou Demokratickou stranou pribrzdila snahy Ligy dosiahnuť predčasné voľby. Senát v stredu odhlasoval, že taliansky premiér Giuseppe Conte vystúpi v zákonodarnom zbore 20. augusta a bude sa rozhodovať o vyslovení nedôvery vláde.

Liga chcela rýchlejší postup, ale Salvini sa zatiaľ neodhodlal ani na to, aby z kabinetu stiahol svojich ministrov. Podľa predstaviteľov krajnej pravice je teraz najmä dôležité zabrániť zblíženiu sa Päťhviezdičkového hnutia a Demokratickej strany, aj keby to malo znamenať, že súčasný kabinet bude vládnuť ďalej. Voľby sa konali v Taliansku len vlani a v riadnom termíne sú naplánované až na rok 2023.

Expert na taliansku politiku Davide Vampa z Astonovej univerzity tvrdí, že je veľmi náročné predpovedať, ako sa politická kríza v krajine vyvinie. Nevylučuje však ani scenár technokratickej vlády Päťhviezdičkového hnutia a Demokratickej strany.

"Prieskumy ukazujú, že Salvini by voľby ľahko vyhral. Predčasné hlasovanie nechcú tí, čo si myslia, že keby nebola Liga vo vláde, tak by sa dostala do izolácie a bola by slabšia. Keď však zoberieme do úvahy zhoršujúci sa stav talianskej ekonomiky, tak sa v skutočnosti môže stať, že Salvini by bol ešte populárnejší, keby z opozície mohol útočiť na vládu. Jeho triumf by sa len oddialil,“ uviedol pre Pravdu Vampa.