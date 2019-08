Ugrofíni si nerozumejú. Čo to je oikeusvaltio?

Fínske elää je po maďarsky élni, mennä je menni, vesi - víz a käsi - kéz. Žiť, ísť, voda, ruka - to sú príklady spoločného slovného dedičstva, ktoré zvyčajne spomínajú maďarskí maturanti, keď si vytiahnu otázku ugrofínskej jazykovej príbuznosti. Pravda, maďarský premiér Viktor Orbán na svojich častých cestách do ázijských autokracií už namiesto ugrofínskych koreňov hovorí o hunsko-turkickom pôvode svojho národa a maďarčinu zaraďuje do turkickej rodiny jazykov.