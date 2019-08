Expert: Babiš? Zeman si buduje vlastnú vládu

Prečo prezident Miloš Zeman odmieta vymenovať za ministra kultúry nominanta ČSSD Michala Šmardu?

Navonok to trocha vyzerá tak, že ide o chaotické, vzdorovité a akési detinské správanie. Obávam sa však, že je to oveľa komplikovanejšie. Teda, že ide o premyslený postup. Pán prezident pokračuje v snahe zmeniť parlamentný charakter českého politického systému. A je úplne jedno, či si buduje poloprezidentský režim len pre seba, alebo aj pre svojich možných nástupcov. Má takmer úplnú moc nad vládou, v ktorej má očividne svojich agentov. Tak ako si Zeman buduje vlastnú vládu, tak si vytvára aj svoju parlamentnú koalíciu. Obávam sa, že to, čo sa deje, nie je len nejaký vrtoch.

Čo to znamená Zemanova koalícia?

Rysovala sa už v čase prvej vlády premiéra Andreja Babiša, ktorá ešte nedostala dôveru. Dá sa definovať na základe hlasovania o niektorých problematických a zásadných návrhoch. Určite do tejto koalície patria Babišova ANO, komunisti a Sloboda a priama demokracia (SPD), ktorú vedie Tomio Okamura. Okrem toho sú v parlamente piati nezaradení poslanci. Dvaja sa hlásia ku Trikolóre Václava Klausa mladšieho a traja sú bývalí členovia klubu SPD. Z diania posledných dní vyplýva, že do tejto skupiny patrí aj jeden či možno aj viac poslancov ČSSD.

Ako by mala na prezidenta reagovať sociálna demokracia?

ČSSD by mala požadovať vymenovanie Šmardu za ministra a vyzvať premiéra Babiša, že pokiaľ to prezident takmer okamžite nevykoná, mal by predseda vlády podať na hlavu štátu kompetenčnú žalobu. Sociálna demokracia by už nemala posúvať nejaké termíny rokovania a niečo riešiť, ale mala by z koalície odísť. Je mi jasné, že odchod ČSSD z vlády môže mať viacero negatívnych následkov. Pomohlo by to tej príšernej koalícii, ktorú som už opísal. Ale ona už aj tak reálne existuje. Sociálna demokracia, ktorá je vo vláde, jej dáva len akúsi akceptovateľnejšiu formu. ČSSD by preto mala z koalície čo najrýchlejšie odísť a jednoznačne sa postaviť nielen proti správaniu prezidenta, ale v zásade aj proti tomu, čo robí Babiš.

Urobí to sociálna demokracia?

Nemyslím si, že sa to stane. Vyzerá to tak, že bude pokračovať v naťahovaní momentálneho stavu. Lídri ČSSD môžu tvrdiť, že vláda so sociálnymi demokratmi ešte nie je taká príšerná ako to, čo by mohlo prísť potom. Z krátkodobého hľadiska je to možno prijateľné vysvetlenie. Ale na konci sa asi stane to, že v ďalšom parlamente už ČSSD nebude a to bude tragédia pre celú českú ľavicu. Myslím si, že sociálna demokracia by to nemala riskovať a mala by z vlády odísť.

Vyzerá to tak, že Babiš je v nomináciách do vlády takmer úplne podriadený Zemanovi a odmieta ísť s prezidentom do sporu. Ako vnímate vzťah premiéra a hlavy štátu?

Babiš je pragmatický. A nehovorím to len v politickom zmysle. On je jednoducho pragmatický. Vyzerá to tak, že je mu úplne jedno, ako bude vyzerať zloženie jeho vlády a koalície, ktorá ho podporuje. Asi sa to všetkým ľuďom v ANO nepáči, takže je otázka, či vždy zvíťazí lojalita k Babišovi. V súvislosti s prezidentom je premiér vo veľmi zložitej situácii. Babiš vie, že je to Zeman, ktorý rozhoduje, koho vymenuje za premiéra. A bude to tak aj po budúcich voľbách, hoci by sa konali až v termíne na jeseň v roku 2021. Od toho sa odvíja Babišovo správanie. Zeman je totiž schopný za predsedu vlády vymenovať kohokoľvek.