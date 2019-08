Kúpi si Trump Grónsko?

Americký prezident Donald Trump súkromne diskutoval so svojimi poradcami o myšlienke, že by Spojené štáty v rámci rozšírenia svojho územia odkúpili od Dánska ostrov Grónsko. Informoval o tom vo štvrtok denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou.