Kimove rakety dali bodku za dialógom so Soulom

Deň po tom, čo juhokórejský prezident načrtol víziu zjednotenia rozdeleného polostrova do roku 2045, prišla zo severu studená sprcha. Najskôr Pchjongjang oznámil, že končí s rozhovormi so Soulom a vzápätí režim diktátora Kim Čong-una svoj demarš "okolkoval" vypálením dvoch rakiet krátkeho doletu do Japonského mora.