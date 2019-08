Na lodi Open Arms pri Lampeduse stále čaká 128 migrantov

Z lode španielskej mimovládnej organizácie Proactiv Open Arms, ktorá vo štvrtok po dvoch týždňoch čakania s desiatkami afrických migrantov na palube vplávala do talianskych vôd, odviezli za posledných 24 hodín niekoľko utečencov zo zdravotných dôvodov na ostrov Lampedusa. Asi kilometer od neho teraz loď čaká so 128 migrantmi na povolenie zakotviť v prístave. O to sa sporia ministri rozpadajúcej sa talianskej vládnej koalície.

„Je to neľudské. Sme blízko pevniny a ľudia by tam mohli doplávať. Majú chuť sa vrhnúť do vody,“ povedal kapitán lode Marc Reig španielskej televízii TVE. „Všetci sú tu psychologicky zlomení, situácia už je ďalej neudržateľná. Každú sekundou sa blíži výbuch bomby. Ak niekto neprestrihne červený drôt a bombu nezneškodní, Open Arms vybuchne,“ dodal.

Do súčasnej situácie by mohla zasiahnuť prokuratúra, ak uzná, že nie je naplnený stredajší verdikt talianskeho oblastného súdu kraja Lazio. Ten rozhodol, že loď smie vplávať do talianskych vôd a migrantom má byť poskytnutá pomoc. Zakotvenie v prístave ale výslovne nenariadil.

Posádka španielskeho plavidla nalodila prvých migrantov plaviacich sa z Líbye do Európy už 1. augusta. Nesmela ale vplávať do talianskych vôd kvôli protiimigračnej politike ministra vnútra Mattea Salviniho.

Talianske či maltské úrady už umožnili vylodenie viac ako dvoch desiatok migrantov z lode Open Arms, okrem iného tehotným ženám, deťom či ľuďom so zdravotnými problémami a ich sprievodu.

Na stredajší verdikt súdu Salvini zareagoval novým dekrétom, ktorým španielskej lodi zakázal vstup do Talianska. Dekrét ale odmietli podpísať ministri dopravy a obrany, ktorí patria k druhej zo strán vládnej koalície. Tá sa minulý týždeň rozpadla a Salvini predložil v parlamente návrh na vyslovenie nedôvery vláde, ktorým chce dosiahnuť predčasné voľby. Jeho nacionalistickej strane Liga totiž od minuloročných volieb výrazne vzrástli preferencie, teraz by ju volilo podľa rôznych prieskumov až 40 percent voličov.

Proti Salvinimu sa vo štvrtok postavil v otázke migrantov aj premiér Giuseppe Conte, ktorý ho v otvorenom liste na sociálnych sieťach kritizoval za obsesiu protiimigračnou politikou. Salvini v reakcii uviedol, že je na túto obsesiu pyšný, pretože zaisťuje bezpečnosť Talianska. „A za to ma Taliani platia,“ uviedol minister vnútra.

Conte takisto vo štvrtok uviedol, že mu šesť krajín vyjadrilo ochotu migrantov z lode Open Arms prijať. Sú to podľa neho Francúzsko, Nemecko, Rumunsko, Portugalsko, Španielsko a Luxembursko. Taliansko a Malta od vlaňajška lode mimovládnych organizácií s migrantmi púšťajú do prístavov, až keď dostanú sľub ostatných krajín EÚ, že migrantov prevezmú.

Medzi Lampedusou a Maltou pláva teraz ešte loď Ocean Viking, ktorú prevádzkujú organizácie Lekári bez hraníc (MSF) a SOS Méditerranée a na palube ktorej je 356 afrických migrantov. Tých nalodila posádka medzi 9. a 12. augustom, sú medzi nimi štyri ženy a stovka maloletých, väčšina vo veku 15 až 18 rokov. Aký bude ich ďalší osud, je zatiaľ nejasné.