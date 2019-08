AfD rastie. Hlavne vo východnom Nemecku

Krajná pravica vo východnom Nemecku rastie. Potvrdzujú to prieskumy pred blížiacimi sa krajinskými voľbami v Brandenbursku a Sasku. Xenofóbna Alternatíva pre Nemecko sa tam dotiahla, prípadne preskočila kresťanských demokratov (CDU) kancelárky Angely Merkelovej.

Podľa prieskumov, ktoré dva týždne pred krajinskými voľbami zverejnil portál Politico, práve AfD v týchto dvoch východonemeckých spolkových republikách môže získať najviac hlasov. V Brandenbursku, kde pred piatimi rokmi vyhrali sociálni demokrati (SPD), je podľa prieskumu AfD prvá – získala by vyše 20 percent hlasov. V Sasku sa zas AfD doťahuje na kresťanských demokratov, ktorí tam predtým vyhrali.

CDU a SPD v týchto spolkových krajinách dlhodobo dominovali. Obe strany, ktoré sú v rámci spolkovej vlády vo veľkej koalícii, tam však strácajú podporu. Rastie krajná pravica, ale na druhej strane aj Zelení. Ak by aj AfD vyhrala tamojšie voľby, nepredpokladá sa, že by sa stala súčasťou krajinských vlád. Takúto možnosť lídri hlavných politických strán vylúčili. AfD, ktorá vznikla v roku 2013, sa pred dvoma rokmi po prvý raz dostala aj do Bundestagu, pričom ťažila najmä zo šírenia strachu z prisťahovalcov.

Rast krajnej pravice vo východnej časti Nemecka ukázal aj prieskum, ktorý začiatkom mesiaca zverejnil denník Bild. Podľa tohto prieskumu na východe krajiny má AfD dokonca vyššiu podporu ako CDU. Podporilo by ju 23 percent opýtaných, kým CDU 22 percent. Za nimi s odstupom nasleduje krajne ľavicová Die Linke so 14 percentami, sociálnych demokratov by podporilo len 11 percent opýtaných.

AfD ale zjavne nemá taký úspech v západnej časti štátu. Na celoštátnej úrovni sú výsledky prieskumu iné. Najviac sa stále darí CDU, ktorú podporuje 26 percent opýtaných. K CDU sa pomaly približujú Zelení, ktorých by podporilo 23 percent. S odstupom nasleduje xenofóbna AfD so 14 percentami a SPD s 13 percentami.

Rastie aj počet útokov

Napriek tomu rast krajnej pravice znepokojuje aj podnikateľov. Úspech krajnej pravice podľa nich ohrozuje nemeckú ekonomiku. Nacionalizmus totiž škodí snahám pritiahnuť do krajiny kvalifikovaných pracovníkov. „Úspech AfD poškodzuje obraz krajiny,“ povedal Dieter Kempf, šéf Federácie nemeckého priemyslu (BDI). „Lokalita musí byť atraktívna v záujme získania kvalifikovaných pracovníkov z celého sveta. Xenofóbia a nacionalizmus nejdú dokopy s medzinárodne úspešnou nemeckou ekonomikou. Zdôrazňovanie nacionalizmu môže spôsobiť veľké hospodárske škody Nemecku,“ dodal Kempf.

Rast xenofóbnych nálad v krajine potvrdzujú aj nedávno zverejnené údaje ministerstva vnútra. V prvej polovici tohto roka tam zaznamenali vyše 8 600 útokov pravicových extrémistov. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka je ich takmer o tisíc viac. Počet násilných trestných činov pravicových extrémistov je približne rovnaký – tento rok ich zaznamenali zatiaľ 363. Pri útokoch bolo zranených najmenej 179 ľudí.

Skutočný počet útokov môže byť aj vyšší. Verejnoprávna televízia ARD upozornila, že do štatistík nebola napríklad zahrnutá vražda politika CDU Waltera Lübckeho, ktorý dostával vyhrážky smrťou za to, že podporuje migračnú politiku kancelárky Merkelovej. Páchateľ sa síce priznal, že Lübckeho zabil pre jeho pozitívny postoj k prisťahovalcom, ale svoju výpoveď neskôr stiahol.

Aj tajná služba podľa zverejnených informácií zaznamenala menší nárast počtu krajne pravicových extrémistov. Podľa jej správy registrujú v Nemecku vyše 24-tisíc pravicových extrémistov, z ktorých približne polovica je považovaná za „násilne orientovaných“.