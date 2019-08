Migranti z lode Open Arms skáču do mora, aby sa dostali na Lampedusu

Z lode španielskej mimovládnej organizácie Proactiva Open Arms, ktorá od minulého týždňa čaká asi 800 metrov od talianskeho ostrova Lampedusa na povolenie vplávať do prístavu, odviezla dnes ráno na pevninu talianska pobrežná stráž ďalších deväť ľudí zo zdravotných dôvodov. Počas dňa potom skočilo najmenej deväť migrantov do mora v snahe dostať sa do prístavu. Pobrežná stráž ich z vody zachránila a odviezla na pevninu. Informujú o tom španielske médiá. Na plavidle tak zostáva deväť desiatok utečencov.

„Voda na prídel, jedlo na prídel … Začína to pripomínať detenčné tábory v Líbyi, ale sme v talianskych vodách,“ napísal v noci na dnes na twitteri zakladateľ organizácie Proactiva Open Arms Óscar Camps. Pripomenul tak tragické podmienky v Líbyi, ktoré mimovládna organizácia uvádza ako jeden z hlavných dôvodov pre svoju pomoc migrantom. Tí utekajú z Afriky pred ozbrojenými konfliktami či biedou.

Ráno sa tiež z lode Open Arms vrhol ďalší z migrantov do mora v snahe doplávať na Lampedusu, podobne ako to urobili v nedeľu asi štyria vysídlenci. Počas dňa dnes skočilo do mora ďalších najmenej deväť migrantov, ktorých pobrežná stráž zachránila a odviezla na pevninu a odovzdala zdravotníkom.

Posádka španielskeho plavidla nalodila migrantov plaviacich sa z Líbye do Európy v priebehu niekoľkých operácií od 1. augusta, nesmela s nimi ale vplávať do talianskych vôd kvôli protiimigračnej politike ministra vnútra Mattea Salviniho. Do talianskych vôd vplávala minulý týždeň potom, čo jej to povolil taliansky oblastný súd kvôli naliehavej situácii. Súd tiež rozhodol, že má byť utečencom poskytnutá pomoc, nespomenul ale výslovne otvorenie prístavu.

Cez víkend ponúklo posádke lode prístav Španielsko, najprv Algeciras, ktorý leží na južnom cípe Španielska a kam by plavba trvala päť dní. Potom jej ponúkol Madrid najbližší španielsky prístav Mahón (Maó) na ostrove Menorca alebo prístav v Palma de Mallorca, kam by plavba trvala asi tri dni. Open Arms všetky ponuky odmietla s tým, že cesta je príliš dlhá.

Riccardo Gatti z vedenia organizácie v pondelok navrhol, že loď by mohla doplávať do Katánie na Sicílii a odtiaľ by migranti mohli letieť lietadlom do Madridu. Podľa neho je to „dôstojné“ riešenie, ktoré by stálo 240 eur na osobu.

Podľa komentára denníka El Mundo má možno posádka aj iný dôvod, prečo nechce s plavidlom do Španielska. Po niekoľkomesačnom zadržaní v prístave v Barcelone od tohtoročného januára totiž dostala v apríli od španielskych úradov povolenie vyplávať len za účelom prepravy materiálu na ostrovy v Egejskom mori, nesmie teda naloďovat migrantov pri líbyjských brehoch.

Dôvodom zákazu vyplávať bolo podľa španielskych úradov okrem iného to, že posádka pri predchádzajúcich operáciách nebola schopná vylodiť migrantov v prvom bezpečnom prístave. Taliansko a Malta uzatvárajú prístavy lodiam mimovládnych organizácií od vlaňajška okrem iného preto, aby donútili EÚ k systematickému riešeniu migračnej krízy. Prístav mimovládnym organizáciám otvoria až potom, čo ostatné krajiny EÚ sľúbia, že migrantov prevezmú.

Medzi Lampedusou a Maltou čaká viac než týždeň ďalšia loď s migrantmi – Ocean Viking organizácií Lekári bez hraníc a SOS Méditerranée. Na palube je 356 afrických utečencov, ktorých nalodili pri Líbyi medzi 9. a 12. augustom.