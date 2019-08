Macron odkázal Putinovi, že vidí Európu až po Vladivostok

„Som presvedčený, že budúcnosť Ruska je plne spojená s Európou. Veríme v Európu, ktorá sa rozprestiera od Lisabonu po Vladivostok," napísal šéf Elyzejského paláca na Twitteri po stretnutí s ruským prezidentom. Pokiaľ ide o pálčivé problémy, po dlhej debate oboch lídrov by posun k lepšiemu mohol nastať v prípade konfliktu na východe Ukrajiny.

Macron a Putin rokovali v utorok takmer do polnoci v letnej rezidencii francúzskeho lídra (hosťa privítal so svojou manželkou Brigitte). Na úvod mali tlačovku, následne večerali dve hodiny a potom diskutovali dve a pol hodiny. Putin odlietal vrtuľníkom z niekdajšej stredovekej pevnosti Brégançon až polhodinu pred polnocou na letisko do Marseille, odkiaľ sa vrátil do Kremľa.

Na rozdiel od svojho predchodcu Francoisa Hollanda pôsobí Macron opačne pri pohľade na Moskvu. „Hollande a Putin sa viac nerozprávali, vyvinulo sa to veľmi komplikovane," napísal denník Libération v súvislosti s hádkami okolo Krymu a Sýrie. „Macron sa pripravil prijať Putina v Brégançone využívajúc diplomatické mlčanie Nemecka v ruských záležitostiach," pokračoval Libération, ktorý pripomenul, že Macron ešte ako mladý minister hospodárstva v januári 2016 prekvapil vyhlásením, že je za čo najrýchlejšie zrušenie sankcií EÚ proti Rusku.

Po stretnutí s Putinom by sa mohlo stať výrazným diplomatickým úspechom šéfa Elyzejského paláca, keby presvedčil všetkých zainteresovaných, aby si pre konflikt v Donbase zase sadli spoločne k rokovaciemu stolu. Ide o oživenie takzvaného normandského formátu, ktorý zastrešuje Ukrajinu, Rusko, Francúzsko a Nemecko. Macron je optimista – dúfa, že summit by sa mohol uskutočniť o niekoľko týždňov. Putin sa vyjadril v zmysle, že je opatrný optimista po telefonátoch s novým ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý tiež presadzuje rokovanie v normandskej skupine.

Noviny Le Monde poukázali na to, že Macron privítal Putina len necelý týždeň pred summitom krajín G7, skupiny, z ktorej Rusko bolo vylúčené. Načasovanie návštevy v Brégançone tak môže vyznievať ako symbolický darček šéfovi Kremľa. O Európe od Lisabonu až po Vladivostok sa Macron zmienil aj priamo pred Putinom. Aj preto francúzsky líder vysvetlil, že tento pohľad na svet zohral úlohu, keď Francúzsko veľmi presadzovalo návrat Ruska do Rady Európy (RE). Parlamentné zhromaždenie RE schválilo obnovenie hlasovacích práv Moskvy v júni tohto roku, tá o ne prišla v roku 2014.

Francúzske médiá upozorňujú, že Macron sa zúčastní na budúci rok v máji osláv 75. výročia víťazstva nad fašizmom na Červenom námestí v Moskve a nie je vylúčené, že Putin ho ešte niekedy predtým pozve do svojej rezidencie v Soči.

Zdá sa, že obaja lídri si dali záležať, aby v Brégançone zanechali dojem, že vychádzajú spolu dobre. „Dalo by sa takmer hovoriť o dôvernom priateľstve, keby tam nebolo okolo 40 francúzskych a ruských žurnalistov," podotkol Le Monde. Mikrofóny napríklad zachytili, ako Putin vychvaľuje opálenú pleť hostiteľa a jeho manželky.

Mimochodom, zmienku v utorkovej Pravde o tom, že Putin sa stal v poradí len piatym zahraničným lídrom, ktorý bol v Brégançone, si všimol hovorca českého prezidenta Miloša Zemana. Text prevzal na svoj účet na Twitteri. „Francúzsky prezident privítal na výnimočnom mieste ruského prezidenta. Keby to bolo v Prahe, liberálna ľavica, ona esencia totalitného myslenia, zapáli Hrad," komentoval Jiří Ovčáček.